Menn reka tap á mörgum greinum í tré lífsins, rannsókn finnur

By

Ný rannsókn varar við hættunni á sjöttu fjöldaútrýmingu af völdum mannlegra athafna, þar sem fram kemur að menn séu að reka tap á heilum greinum „lífsins tré“. Rannsóknin, sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences, er einstök vegna þess að hún skoðar útrýmingu heilra ættkvísla frekar en einstakra tegunda.

Rannsakendur einbeittu sér að hryggdýrategundum (að undanskildum fiskum) og komust að því að af 5,400 ættkvíslum sem rannsakaðar voru höfðu 73 dáið út á síðustu 500 árum og flestar þeirra hafa horfið á síðustu tveimur öldum. Þessi útrýmingartíðni er mun hærri en búast mætti ​​við miðað við mat úr steingervingaskránni.

Mannlegar athafnir eins og eyðilegging búsvæða, ofveiði og veiðar eru skilgreind sem aðal orsök þessarar útrýmingarkreppu. Tap á einni ættkvísl getur haft víðtækar afleiðingar fyrir heilt vistkerfi. Meðhöfundur rannsóknarinnar, Gerardo Ceballos, undirstrikar hversu brýnt ástandið er og segir: „Áhyggjur okkar eru þær að ... við erum að missa hlutina svo hratt að fyrir okkur er það merki um hrun siðmenningar.

Þó að allir sérfræðingar séu sammála um að núverandi útrýmingartíðni sé ógnvekjandi, er umdeilt hvort þetta sé sjötta fjöldaútrýming. Vísindamenn skilgreina fjöldaútrýmingu sem tap á 75% tegunda á stuttum tíma. Samkvæmt Robert Cowie, líffræðingi við háskólann á Hawaii, með þessari skilgreiningu, hefur sjötta fjöldaútrýming ekki átt sér stað enn.

Niðurstöður rannsóknarinnar um að heilar greinar lífsins týnist undirstrika hins vegar alvarleika ástandsins. Þessi rannsókn sýnir fram á brýna nauðsyn á aðgerðum til að varðveita líffræðilegan fjölbreytileika og vernda framtíð mannkyns.

Heimildir:

– Ceballos, G., o.fl. (2023). Líffræðileg tortímingu með áframhaldandi sjöttu fjöldaútrýmingu sem gefið er til kynna með tjóni og fækkun hryggdýrastofna. Málflutningur Vísindaakademíunnar.

– Dögun, 20. september 2023