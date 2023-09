Vísindamenn uppgötva efnafræðilegan gang kísilhúðaðra nanódemanta fyrir skammtatölvun og lífmerkingu

Vísindamenn frá San Jose State University (SJSU) hafa afhjúpað tengibúnaðinn sem ber ábyrgð á myndun samræmdra kísilskelja á nanódemantum. Liðið notaði öfluga röntgengeisla sem myndast af Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) á SLAC National Accelerator Laboratory til að rannsaka nanóefnin. Niðurstöðurnar, sem birtar eru í tímaritinu ACS Nanoscience Au, veita mikilvæga innsýn í efnafræðina sem taka þátt í sköpun kísilhúðaðra nanódemanta.

Nanodimantar eru ofurlitlir tilbúnir demantar með ótrúlega eiginleika. Þrátt fyrir pínulitla stærð þeirra hafa nanódemantar fullkomnar kolefnisgrindur og þeir geta sýnt viðbrögð við segulsviðum, rafsviðum og ljósi við stofuhita. Þessir einstöku eiginleikar gera nanódemanta hentuga fyrir ýmis forrit, þar á meðal skammtatölvur og lífmerkingar frumna.

Til að auka virkni nanódemanta hafa vísindamenn snúið sér að því að húða demantsagnirnar með kísil. Kísil veitir ekki aðeins slétta og verndandi skel fyrir nanódemantana heldur gerir það einnig kleift að breyta yfirborði. Með því að bæta sérstökum merkjum við kísilhúðina geta vísindamenn beint nanódemantum til að miða á sérstakar frumur eða staðsetningar. Þessi stjórn á hreyfingu nanódemanta hefur veruleg áhrif á notkun í líflæknisfræði og líftækni.

Í meira en áratug hafa vísindamenn verið undrandi á fyrirkomulaginu á bak við myndun kísilhúðarinnar á nanódemantum. Vísindamenn SJSU komust að því að alkóhólefnahópar á yfirborði nanódemanta gegna mikilvægu hlutverki við að auðvelda vöxt kísilskelja. Þeir komust að því að innleiðing ammóníumhýdroxíðs með etanóli í húðunarferlinu leiðir til framleiðslu þessara alkóhólhópa.

Til að skoða yfirborðið sem er falið undir kísilhúðinni notuðu vísindamenn við SJSU röntgenaðstöðu SSRL. Þeir notuðu umskiptabrúnskynjara, ofurnæman hitamæli, til að greina hitabreytingar og breyta þeim í röntgenorku. Með X-ray absorption spectroscopy (XAS) rannsakaði teymið yfirborð nanódemanta og mældi þykkt kísilhúðarinnar á nanómetra mælikvarða. Niðurstöðurnar sýndu fram á árangur XAS til að rannsaka efni í kafi eins og nanódemanta.

Þekkingin sem fæst með því að skilja tengingarferli kísilhúðaðra nanódemanta opnar nýjar leiðir fyrir vísindamenn. Abraham Wolcott, aðalrannsakandi rannsóknarinnar, ætlar að kanna notkun annarra efna, eins og títan og sinkoxíð, til að húða nanódemanta. Þessar aðra húðun gæti aukið notkun nanódemanta enn frekar í skammtaskynjun og líffræðilegum merkingum.

Niðurstöður þessarar rannsóknar veita dýrmæta innsýn í efnafræði nanódemantahúðunar og bjóða upp á tækifæri til að fínstilla kísilskelina og kanna önnur húðunarefni. Með betri skilningi á efnafræðilegu kerfi á bak við kísilhúðaða nanódemanta geta vísindamenn haldið áfram að opna möguleika þessara örsmáu demönta fyrir skammtatölvun og lífmerkingar.

Heimild:

– Perla J. Sandoval o.fl., Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033