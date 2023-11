Vísindamenn safna stuðningi til að varðveita sjálfræði National Observatory of Athens

Vísindamenn við National Observatory of Athens (NOA) kalla eftir stuðningi almennings til að vera á móti nýlegri ríkisstjórnarákvörðun sem gæti stefnt sjálfstæði og sjálfstæði stofnunarinnar í hættu. Ákvörðunin felur í sér að eftirlit NOA verði flutt til ráðuneytisins um loftslagsvandamál og almannavarna, sem hefur vakið áhyggjur meðal vísindasamfélagsins.

Sem stendur starfar undir verksviði aðalskrifstofu rannsókna og nýsköpunar (GSRI), NOA, ásamt öðrum óháðum rannsóknarstofnunum, telur að það tilheyri þróunarráðuneytinu. Aðalröksemdin gegn flutningnum felast í því að aðeins brot af rannsakendum NOA býr yfir þeirri sérfræðiþekkingu sem nauðsynleg er til að leggja sitt af mörkum til almannavarna.

Fyrirhuguð ráðstöfun, sem sett er fram í frumvarpi sem verður lagt fram til atkvæðagreiðslu á Alþingi innan skamms, hefur einnig vakið gagnrýni frá forsætisráði rannsóknasetra og tæknistofnana. Þessi sameiginlega rödd er á móti „aflimun“ NOA frá landsneti rannsóknastofnana og lýsir áhyggjum af því að þessi ákvörðun muni hamla og trufla heildarvirkni þess.

Samkvæmt beiðni NOA stofnar þessi breyting framfarir rannsókna í Grikklandi í hættu og stofnar þannig möguleikum stofnunarinnar á að tryggja sér samkeppnishæft rannsóknarfé og ná fram vísindalegum ágætum í hættu. Það sýnir einnig skort á skilningi og viðurkenningu á sérstökum rekstrar- og stjórnunarkröfum um að hafa umsjón með rannsóknarmiðstöð. Nauðsynleg sérfræðiþekking til að stjórna slíkum málum er sameinuð innan GSRI, eina eftirlitsstofnunarinnar sem sér um þetta verkefni.

Stofnað árið 1842, NOA hefur þá sérstöðu að vera fyrsta rannsóknarstofnun Grikklands sem stofnuð var eftir að hafa öðlast sjálfstæði frá stjórn Ottómana. Samanstendur af Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote-könnun (IAASARS), Institute for Environmental Research and Sustainable Development (IERSD), og Geodynamic Institute (GI), sem sérhæfir sig í innri eðlisfræði jarðar og eftirlit með aflögun yfirborðs, NOA hefur gegnt lykilhlutverki í að efla vísindalega könnun og skilning.

FAQ

Hvers vegna er NOA á móti flutningi eftirlits?

NOA er á móti því að eftirlitið verði flutt til ráðuneytis um loftslagsvandamál og almannavarna vegna þess að það telur að aðeins lítið brot af rannsakendum þess búi yfir sérfræðiþekkingu sem varðar almannavarnir. Þeir halda því fram að aðalskrifstofa rannsókna og nýsköpunar þróunarráðuneytisins (GSRI) sé betur til þess fallin að hafa umsjón með starfsemi þeirra.

Hverjir eru fleiri á móti ákvörðun ríkisstjórnarinnar?

Forsetaráð rannsóknasetra og tæknistofnana er einnig á móti fyrirhugaðri flutningi. Þeir fullyrða að að fjarlægja NOA úr landsneti rannsóknastofnana myndi trufla starfsemi þess verulega og hindra getu þess til að sinna mikilvægu vísindastarfi.

Hvaða áhrif gæti þessi ákvörðun haft á rannsóknir í Grikklandi?

Í beiðni NOA er lagt til að þessi ákvörðun ógni framgangi rannsókna í Grikklandi í heild. Það heldur því fram að aðgerðin gæti hindrað getu NOA til að tryggja samkeppnishæft rannsóknarfé og ná fram vísindalegum ágætum og stofna þar með vaxtar- og framfarabraut þess í hættu.

Hver er saga NOA?

Stofnað árið 1842 eftir að Grikkland öðlaðist sjálfstæði frá stjórn Ottómana, hefur NOA þann sérkenni að vera fyrsta rannsóknarstofnun landsins. Í gegnum árin hefur það lagt mikið af mörkum til sviða stjörnufræði, stjarneðlisfræði, umhverfisrannsókna og jarðfræði.