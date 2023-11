Ný innsýn í kjarna-möttulsmörk jarðar sýnd með nýlegum tilraunum

By

Vísindamenn hafa gert byltingarkennda uppgötvun um mörk kjarna og möttuls jarðar og varpa ljósi á dularfulla víxlverkun silíkat- og málmefna við erfiðar aðstæður. Áður var lítið vitað um efnavirkni þessa svæðis, en nýlegar tilraunir hafa leitt í ljós heillandi fyrirbæri.

Hópur vísindamanna frá Arizona State University, undir forystu vísindamannanna Dan Shim, Taehyun Kim og Joseph O'Rourke frá School of Earth and Space Exploration, framkvæmdi háhita- og þrýstingstilraunir með háþróaðri tækni við Advanced Photon Source of Argonne. National Lab og PETRA III hjá Deutsches Elektronen-Synchrotron í Þýskalandi.

Tilraunir þeirra líktu eftir öfgakenndum aðstæðum sem finnast við mörk kjarna-möttuls og sýndu að vatn frá yfirborði jarðar getur sogað djúpt inn í plánetuna. Þegar undirlagða vatnið nær mörkum kjarna-möttuls, eiga sér stað efnahvörf sem leiðir til myndunar sérstaks vetnisríkt, kísilsnautt lags.

Þetta nýja lag hefur áhrif á eiginleika ytri kjarna og umbreytir því í kvikmyndalíka uppbyggingu. Að auki myndar hvarfið kísilkristalla, sem rísa og sameinast í möttlinum, sem hafa áhrif á hitastigið við mörk kjarna-möttulsins.

Þessar niðurstöður ögra þeirri langvarnu trú að takmörkuð efnisskipti séu á milli möttuls og kjarna jarðar. Svo virðist sem umtalsverð efnisskipti eigi sér stað vegna djúprar íferðar vatns yfir milljarða ára. Samspil vatns og kísils í kjarnanum leiðir til myndunar kísils, sem undirstrikar kraftmeira samband kjarna og möttuls.

Uppgötvunin bendir einnig til stærri hringrás vatns á heimsvísu en áður var talið. Djúpi málmkjarninn og hringrás yfirborðsvatns eru samtengd með jarðefnafræðilegum ferlum, sem eru undir verulegum áhrifum frá breyttu svæði á mörkum kjarna-möttuls.

Þó að frekari rannsókna sé þörf til að skilja að fullu afleiðingar þessarar uppgötvunar, þá veitir hún dýrmæta innsýn í innri ferla jarðar og eykur skilning okkar á flóknum samskiptum sem eiga sér stað djúpt innan plánetunnar okkar.

Algengar spurningar:

Sp.: Hver eru mörk kjarna-möttuls?

Mörkin kjarna og möttuls eru það svæði sem aðskilur kjarna jarðar, aðallega úr bráðnu járni og nikkeli, frá möttlinum í kring, sem samanstendur af föstu bergefni.

Sp.: Hver eru afleiðingar nýlegra tilrauna?

Tilraunirnar leiða í ljós að vatn frá yfirborði jarðar getur síast inn í djúpið, valdið efnahvörfum og breytt samsetningu á mörkum kjarna-möttuls. Þetta ögrar fyrri forsendum um takmörkuð efnisskipti milli möttuls og kjarna.

Sp.: Hvaða áhrif hefur þessi uppgötvun á skilning okkar á hringrás vatns jarðar?

Niðurstöðurnar benda til umfangsmeiri hringrás vatns á heimsvísu en áður var talið, með djúpum tengingum milli djúps málmkjarna og vatnsins á yfirborðinu. Breytt svæði á mörkum kjarna-möttuls gegnir mikilvægu hlutverki í þessum jarðefnafræðilegu ferlum.

Sp.: Hvaða aðferðir voru notaðar í tilraununum?

Tilraunirnar notuðu háhita- og þrýstingshitaða demant-steðjafrumutækni við háþróaða aðstöðu í Bandaríkjunum og Þýskalandi til að endurtaka öfgakenndar aðstæður á mörkum kjarna-möttuls jarðar.

Sp.: Hvar get ég fundið frekari upplýsingar um rannsóknina?

Rannsóknin er birt í tímaritinu Nature Geoscience. Þú getur nálgast greinina á [URL of the domain](sertið inn vefslóð lénsins hér).