Vísindamenn bera kennsl á kveikjur bakteríusýkla og opna dyrnar fyrir nýjar meðferðaraðferðir

Nýjar rannsóknir sem gerðar voru við háskólann í Nevada í Las Vegas (UNLV) varpa ljósi á skaðlegar bakteríur og hvernig þær virkja ákveðin gen sem valda sjúkdómum í mannslíkamanum. Undir forystu örverufræðingsins Helen Wing hefur hópur þverfaglegra vísindamanna beint sjónum sínum að Shigella, banvænum bakteríusýkingu sem er ábyrgur fyrir einkennum eins og kviðverkjum, hita og niðurgangi. The Centers for Disease Control and Prevention áætlar að Shigella sýkingar leiði til 600,000 dauðsfalla á heimsvísu á hverju ári.

Ein af lykiluppgötvunum sem vísindamennirnir hafa gert er hlutverk stórs próteins sem kallast VirB, sem virkar sem „rofi“ sem kemur bakteríunni til að valda sjúkdómum í mönnum. Próteinið binst DNA Shigella og virkjar sjúkdóminn. Hins vegar leiddi rannsóknin í ljós að truflun á bindingarferli VirB getur hugsanlega komið í veg fyrir að Shigella valdi veikindum.

Rannsóknin, sem birt var í tímaritinu mBio, hefur hlotið viðurkenningu sem „val ritstjóra“. Þegar skipt er um VirB próteinið missir það getu sína til að virkja meinvirknigen í Shigella, sem gerir bakteríuna í raun ekki smitandi. Þessi niðurstaða opnar möguleika á að þróa meðferðir sem miða á VirB próteinið til að berjast gegn Shigella sýkingum.

Teymið á örverufræðistofu UNLV miðar að því að öðlast betri skilning á þessum „skipta“ próteinum, sem geta umbreytt venjulega skaðlausum bakteríum í árásargjarna sýkla. Lokamarkmiðið er að afhjúpa aðferðir til að stjórna bakteríum sem valda sjúkdómum og hugsanlega þróa ný lyf sem miða á þessi prótein.

Afleiðingar þessarar rannsóknar ná lengra en Shigella til annarra sýkla. Vísindamennirnir telja að hægt sé að beita svipuðum aðferðum við aðrar klínískt viðeigandi bakteríur með því að miða á mismunandi prótein sem taka þátt í meinvirkni sjúkdómsins. Með því að skilja virkni og samspil þessara próteina vonast vísindamenn til að bæta meðferðaraðferðir og létta álagi smitsjúkdóma um allan heim.

Ein af lykilsameindunum sem taka þátt í bindingarferlinu er cýtidín þrífosfat (CTP), sem er mikilvægt fyrir stjórnun VirB. Með því að trufla CTP bindingu vonast vísindamenn til að þróa meðferðaraðferðir sem geta lágmarkað áhrif skaðlegra baktería eins og Shigella.

Þessar rannsóknir marka mikilvægt skref fram á við í að afhjúpa hvata bakteríusýkla og opna dyrnar að nýjum leiðum til meðferðar og forvarna. Með því að skilja aðferðir sem gera bakteríum kleift að valda sjúkdómum geta vísindamenn þróað skilvirkari aðferðir til að berjast gegn þessum sýkingum og bæta heilsu heimsins.

Heimild: Háskólinn í Nevada, Las Vegas [Engin vefslóð]