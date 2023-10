Áhrif geimfara á samsetningu andrúmslofts jarðar

By

Nýleg rannsókn sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences hefur leitt í ljós að gervitungl og geimför menga lofthjúp jarðar með miklu magni af málmum. Þessi mengun á sér stað í heiðhvolfinu, svæði sem inniheldur mikinn styrk ósons.

Rannsóknarteymið, undir forystu Dan Cziczo frá háskólanum í Purdue, safnaði gögnum með því að fljúga flugvélum í næstum 12 mílna hæð. Þetta gerði þeim kleift að ná nákvæmum mælingum án mengunar frá gufum flugvéla. Rannsóknin komst að því að málmar eins og litíum, kopar, ál og blý, sem eru almennt að finna í geimförum, fóru yfir magn náttúrulegs geimryks.

Ennfremur komst teymið að því að næstum 10 prósent af brennisteinssýruögnum, sem eru nauðsynlegar til að vernda ósonlagið, voru mengaðar af uppgufuðum leifum frá geimförum. Tilvist einstakra frumefna eins og níóbíums gefur til kynna notkun hitahlífa í eldflaugum. Þessar vísbendingar benda til mengunar sem stafar af geimförum frekar en loftsteinum, sem hafa haldist óbreytt um aldir.

Umhverfisáhrif þessarar mengunar eru enn ekki að fullu gerð skil. Hins vegar, miðað við áætluð fjölgun gervihnatta á sporbraut, gæti ástandið versnað. Áætlað er að það verði 50,000 gervihnöttar til viðbótar árið 2030, með fyrirtæki eins og SpaceX og Amazon í fararbroddi. Þessi hraði vöxtur í geimiðnaði þýðir að allt að 50 prósent úðaagna í heiðhvolfinu gætu á endanum innihaldið málma frá því að fara aftur inn í geimfar.

Þessar niðurstöður vekja áhyggjur af umhverfisáhrifum stækkunar geimiðnaðarins. Uppsöfnun geimrusla og losun manngerðra efna í heiðhvolfinu kallar á frekari rannsókn. Þar sem við höldum áfram að treysta að miklu leyti á gervihnöttum og geimförum, verður mikilvægt að þróa sjálfbærar aðferðir sem lágmarka neikvæð áhrif á andrúmsloftið okkar.

