Gervigreind gæti gjörbylt heilaskurðlækningum, segir leiðandi taugaskurðlæknir

Heilaskurðaðgerð með gervigreind (AI) gæti orðið að veruleika á næstu tveimur árum, sem leiðir til öruggari og skilvirkari aðgerða, að sögn þekkts taugaskurðlæknis. Skurðlæknar eru nú að nota gervigreind tækni til að læra að framkvæma nákvæmari skráargatsheilaaðgerðir. Gervigreindarkerfið er þróað við University College London (UCL) og getur greint lítil æxli og mikilvæg mannvirki, svo sem æðar, staðsettar í miðju heilans.

Heilaskurðaðgerð krefst mikillar nákvæmni, þar sem jafnvel smá mistök gæti haft banvænar afleiðingar. Það er mikilvægt að forðast að skemma heiladingli, sem er á stærð við vínber og stjórnar hormónum líkamans. Hani Marcus taugaskurðlæknir frá Landspítalanum fyrir tauga- og taugaskurðlækningar útskýrir að það sé mikilvægt að finna rétta jafnvægið: „Ef þú ferð of lítill með nálgun þína, þá er hætta á að þú fjarlægir ekki nóg af æxlinu. Ef þú ferð of stór, þá er hætta á að þessi raunverulega mikilvægu mannvirki skemmist.

Gervigreindarkerfið hefur greint yfir 200 myndbönd af heiladingulsaðgerð og hefur á aðeins 10 mánuðum náð reynslustigi sem myndi taka mannlegan skurðlækni 10 ár að öðlast. Geta kerfisins býður skurðlæknum umtalsverða kosti. Herra Marcus segir: „Skurðlæknar eins og ég – jafnvel þótt þú sért mjög reyndur – geta, með hjálp gervigreindar, gert betur við að finna þessi mörk en án þeirra. Þú gætir, eftir nokkur ár, verið með gervigreindarkerfi sem hefur séð fleiri aðgerðir en nokkur maður hefur nokkru sinni eða gæti nokkurn tíma séð.

Möguleikar gervigreindar í heilbrigðisþjónustu eru viðurkenndir af breskum stjórnvöldum, sem telja það „leikjaskipta“. Gervigreind gæti aukið árangur og framleiðni í heilbrigðisþjónustu, að sögn ráðherra gervigreindar, Viscount Camrose. Samstarf UCL, verkfræðinga, lækna og vísindamanna við Wellcome / Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) Center for Intervention and Surgical Sciences miðar að því að gjörbylta heilbrigðisþjónustu í Bretlandi með hjálp gervigreindar.

