Vísindamenn endurbyggja andlit lykilsteingervings í stórapa og þróun mannsins

Vísindamenn frá American Museum of Natural History, Brooklyn College og Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont hafa tekist að endurgera andlit Pierolapithecus catalaunicus, mikilvægan steingerving í rannsóknum á stórapa og þróun mannsins.

Pierolapithecus catalaunicus, tegund sem lifði fyrir um 12 milljónum ára, skiptir sköpum til að skilja mósaíkeðli þróunar mannkyns. Það er ein af fáum tegundum sem vitað er um frá vel varðveittum höfuðkúpu og hluta beinagrind, sem veitir dýrmæta innsýn í staðsetningu þess í hominid ættartrénu og líffræði þess.

Fyrri skilningur á Pierolapithecus gaf til kynna að hann hefði upprétta líkamsáætlun áður en hann þróaði aðlögun til að hanga og hreyfa sig á milli trjágreina. Hins vegar, vegna skemmda á höfuðkúpunni, hafa umræður um þróunarstöðu hans verið viðvarandi.

Til að svara þessum spurningum notuðu vísindamennirnir tölvusneiðmyndir til að nánast endurbyggja höfuðkúpu Pierolapithecus og báru það saman við aðrar prímatategundir. Þeir mótuðu einnig þróun helstu eiginleika andlitsbyggingar apa. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að Pierolapithecus deilir líkt í heildarlögun andlits og stærð með bæði steingerðum og lifandi stóröpum, en hefur einnig sérstaka andlitseinkenni sem ekki finnast í öðrum miðmíósenöpum.

Niðurstöðurnar styðja þá hugmynd að Pierolapithecus tákni einn af elstu meðlimum stórapa og mannkyns. Þróunarlíkanið sýndi að höfuðkúpan á Pierolapithecus er að lögun og stærð nær forfeðrinu sem lifandi apar og menn þróuðust úr. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að gibbons og siamangs, „minni apar,“ hafi farið í gegnum stærðarminnkun miðað við forfeður þeirra.

Þessi rannsókn leggur áherslu á mikilvægi þess að endurgera og greina vel varðveitta steingervinga til að skilja betur þróun stórapa og manna. Með því að öðlast innsýn í líffræði og eðliseiginleika fornra tegunda eins og Pierolapithecus geta vísindamenn betrumbætt skilning okkar á eigin þróunarsögu okkar enn frekar.

