Byltingarkennd röntgensmásjá sýnir hljóðbylgjur á atómkvarða

By

Vísindamenn við SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University og Denmark Technical University hafa þróað byltingarkennda röntgensmásjá sem er fær um að fylgjast beint með hljóðbylgjum á atómkvarða innan kristalgrindanna. Þessi smásjá hefur tilhneigingu til að gjörbylta rannsóknum á ofurhröðum breytingum á efnum og eiginleikum þeirra.

Liðið notaði röntgensmásjána til að mynda fíngerða brenglun inni í demantskristal af völdum hljóðbylgna og galla. Með því að nýta ofurhröðu og ofurbjörtu púlsana sem eru fáanlegir hjá Linac Coherent Light Source frá SLAC, gátu þeir fylgst með þessum lotubundnum titringi í rauntíma.

Rannsakendur settu sérstaka röntgenlinsu meðfram dreifða geislanum til að sía út fullkomlega pakkaðan hluta kristalsins og einbeita sér að röskunum af völdum hljóðbylgjunnar. Þetta gerði þeim kleift að ímynda sér hvernig ofurhröður leysir flytur orku sína í hita í gegnum endurspeglun hljóðbylgjunnar sem er ekki í jafnvægi frá yfirborði kristalsins.

Þessi bylting opnar nýja möguleika til að rannsaka hraðar breytingar á efni án þess að valda skemmdum. Það gefur einstakt tækifæri til að skilja hvernig sjaldgæfir atburðir og staðbundið áreiti inni í grindunum leiða til stórsæja breytinga á efnum. Með því að rannsaka breytingar á frumeindastigi geta vísindamenn fengið innsýn í umbreytingar, bræðsluferli og efnahvörf í efnum á tímakvarða sem áður var óaðgengilegur.

Afleiðingar þessarar röntgensmásjár ná yfir ýmsar greinar, þar á meðal efnisfræði, eðlisfræði, jarðfræði og framleiðslu. Það býður upp á nýtt smáatriði og skilning á undirliggjandi aðferðum sem stjórna hegðun efna. Með þessari þekkingu geta vísindamenn þróað fullkomnari efni með sérsniðnum eiginleikum fyrir tiltekin notkun.

Þessar rannsóknir tákna mikilvægt skref fram á við í getu okkar til að rannsaka og vinna með efni á atómstigi. Röntgen-smásjáin færir áður óþekktum skýrleika og upplausn á sviðið, sem gerir vísindamönnum kleift að kanna ný landamæri og opna leyndardóma efna á grundvallarstigi.

Heimildir:

– Proceedings of the National Academy of Sciences (2023)

– SLAC National Accelerator Laboratory í orkumálaráðuneytinu

- Stanford háskóli

– Tækniháskólinn í Danmörku