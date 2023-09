Skoðaðu dýpi Sierra de Atapuerca

Í nýlegri jarðfræðilegri rannsókn sem Josep M. Parés og teymi hans við Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) gerðu, hefur verið kafað ofan í yfirborð Sierra de Atapuerca á Spáni. Rannsóknin, sem birt var í tímaritinu Marine and Petroleum Geology, miðar að því að skilja djúpa uppbyggingu svæðisins og jarðfræðileg tengsl þess.

Rannsóknin leiddi í ljós að efnin sem eru til staðar undir yfirborðinu eru kalksteinar sem sjást meðfram Sierra de Atapuerca. Þessi efni eru bara „toppurinn á ísjakanum“ af miklu stærra mannvirki neðanjarðar sem nær yfir 5 km á breidd. Þessi uppbygging var mynduð vegna nærveru mjúkra efna, sérstaklega Triassic lutites og evaporites, sem gerðu jarðlögum kleift að hreyfast.

Rannsóknin varpaði einnig ljósi á jarðfræðilega fyrirkomulag Sierra de Atapuerca. Jarðfræðivinnan, sem hefð er lýst sem andlínu, sýndi að þetta mannvirki liggur yfir 1,000 m dýpi. Á því dýpi hvíla Mesózoic jarðlögin á Paleozoic kjallara, sem er stífur og kristallaður. Niðurstöðurnar benda til þess að samanbrot jarðlaga hafi verið möguleg vegna tilvistar ákveðinna efna sem virka sem smurefni eða losunarstig, sem gerir jarðlögum kleift að renna yfir stífan kjallarann. Þegar um er að ræða Duero-skálina samanstendur losunarstigið af efnum frá tríastímanum, sem eru vélrænt veik og auðvelda hreyfingu og fellingu yfirliggjandi jarðlaga.

Niðurstöður þessarar rannsóknar veita dýrmæta innsýn í djúpa uppbyggingu Sierra de Atapuerca og jarðfræðileg tengsl hennar. Skilningur á jarðfræði undir yfirborði þessa svæðis er nauðsynlegur fyrir frekari rannsóknir á jarðsögu þess og hugsanlegum afleiðingum fyrir þróun mannsins.

Heimild: Pedro Cámara o.fl., Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spain), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Heimild: CENIEH

