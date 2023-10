Vísindamenn afhjúpa einstaka bakteríur umritunarhvetjandi viðurkenningarham

By

Vísindamenn frá kínversku vísindaakademíunni hafa gert mikilvæga uppgötvun um auðkenningarhátt fyrir umritunarhvata í bakteríum. Prófessor Zhu Ping frá Institute of Biophysics og prófessor Feng Yingang við Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology leiddu rannsóknina sem var birt í Nature Communications.

Teymið einbeitti sér að Clostridium thermocellum, tegund loftfirrtra clostridia sem brýtur niður lignósellulósa á skilvirkan hátt í gegnum fjölensímfléttu sem kallast sellulósóm. Þessi flókin er dýrmæt fyrir líforkuþróun.

DNA umritun baktería er hafin af RNA pólýmerasa (RNAP) holóensímum, sem eru samsett úr sigma (σ) þáttum sem þekkja DNA stuðlasvæði. C. thermocellum inniheldur einstakan sigma þátt sem kallast σI (SigI), sem er frábrugðinn öðrum sigma þáttum í σ70 fjölskyldunni.

Til að skilja hvernig SigI þættir í C. thermocellum þekkja verkefnisstjóra, þróuðu rannsakendur þrískiptingu af SigI, RNAP og frumkvöðla DNA. Með því að nota cryo-EM tækni ákváðu þeir uppbyggingu RNA pólýmerasa-sigma-promoter opinna fléttna (RPo fléttur) sem myndast af tveimur C. thermocellum σI fléttum, SigI1 og SigI6.

Með því að bera þessar mannvirki saman við aðrar umritunarfléttur komust vísindamennirnir að því að SigI sýnir sérstakt kynningarkerfi meðal σ þátta í σ70 fjölskyldunni. C-enda lén SigI (SigIC) þekkir -35 frumefni verkefnisins í gegnum helix-turn-helix mótíf þess. SigIC hefur einnig samskipti við DNA minni gróp -35 frumefnisins, sem stuðlar að einstökum greiningarham hans.

N-enda lén SigI (SigIN) þekkir -10 þáttinn í virkni hreyfilsins og myndar umfangsmikil prótein-DNA víxlverkanir. Þessar víxlverkanir hafa líklega áhrif á virkni hvata og ákvarða umritunarstyrk SigI-háðra hvata fyrir frumu gen.

Þessi uppgötvun varpar ljósi á hvernig C. thermocellum stjórnar tjáningu frumu-gena og veitir innsýn í fjölbreytileika umritunarstjórnunar örvera. Niðurstöðurnar hafa hugsanlega notkun fyrir breytingu og nýtingu á frumu.

Heimild:

– Jie Li o.fl., Structure of the transcription open complex of distinct σI factors, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4