Ný aðferð til að móta markaðskerfi með skilvirkum landamæragögnum

Fjármálamarkaðir eru kraftmiklir og geta sýnt mismunandi stjórnkerfi eða ríki, hvert með sína einstöku eiginleika. Hefðbundin líkön eiga í erfiðleikum með að fanga þessa gangverki á áhrifaríkan hátt. Hins vegar, nýleg rannsókn sem birt var í The Journal of Finance and Data Science sýnir ferska nálgun sem er betri en viðmið þegar mótað er gangverki markaðskerfisins.

Rannsóknarteymið, undir forystu Nolan Alexander, þróaði nýja aðferð sem notar skilvirka landamæri til að skilgreina markaðsríki. Skilvirk landamæri tákna skiptaferla sem hagræða eignasöfnum út frá væntri ávöxtun og sveiflu. Með því að sundra þessum skilvirku landamærum í hagnýt form með því að nota þrjá stuðla, flokkaði teymið mismunandi markaðsríki með góðum árangri.

Til að búa til eignasafn með því að nota þetta líkan, eru eignasafnsbjartsýni vægi reiknuð fyrir hvert ríki með því að nota aðeins gögn frá því ríki. Þessar vogir eru síðan teknar saman og vegnar út frá líkum á að skipta yfir í hvert ríki. Þessi nálgun er túlkanlegari í samanburði við hefðbundin falin Markov líkön (HMM), þar sem ríkin eru enn falin og skortir túlkanleika.

Einn mikilvægur kostur fyrirhugaðrar aðferðar er hæfileikinn til að fylgjast með milliþáttum líkansins. Þetta gerir þér kleift að skilja betur hvernig lokaþyngdin er ákvörðuð. Rannsakendur komust að því að það eru mörg nautamarkaðsríki í hverjum alheimi, þar sem eitt ríki er líklegra til að skipta yfir á björnamarkað en hin.

Ennfremur leiddi rannsóknin í ljós að í bearish ríkinu innan hins skipta bandaríska hlutabréfamarkaðsheima eru meiri líkur á endurkomu frekar en að skipta yfir í annað ríki. Hins vegar gildir þessi endurtekningareiginleiki ekki fyrir þróaða markaðsheiminn.

Þessi nýstárlega nálgun veitir dýrmæta innsýn í gangverki markaðsfyrirkomulags og býður upp á betri frammistöðu miðað við hefðbundnar gerðir. Með því að nýta sér ríki og skilvirk landamæragögn geta fjárfestar tekið upplýstari ákvarðanir og hugsanlega bætt árangur eignasafns síns.

Algengar spurningar (FAQ)

Hvað eru markaðsfyrirkomulag eða ríki?

Markaðsfyrirkomulag eða ríki vísa til mismunandi umhverfi eða aðstæðna á fjármálamörkuðum. Þessi ríki geta sýnt mismunandi eiginleika, svo sem nautamarkaði, björnamarkaði eða tímabil með miklum sveiflum.

Hvað eru skilvirk landamæri?

Skilvirk landamæri eru skiptaferlar sem tákna ákjósanlegustu eignasöfn sem byggjast á jafnvægi milli væntrar ávöxtunar og flökts. Þessi landamæri hjálpa fjárfestum að ákvarða bestu úthlutun eignasafns á grundvelli áhættu-ávöxtunarvals þeirra.

Hvað er falið Markov líkan (HMM)?

Falið Markov líkan (HMM) er tölfræðilegt líkan sem gerir ráð fyrir undirliggjandi falin ástand sem framleiðir sjáanleg framleiðsla. Í samhengi fjármálamarkaða eru HMMs oft notaðir til að líkja eftir stjórnarbreytingum þar sem ríkin eru enn óþekkt. Hins vegar er skortur á túlkunarhæfni galli við hefðbundna HMM.

Hvernig gengur fyrirhugað líkan fram úr viðmiðum?

Fyrirhugað líkan notar skilvirkar landamæraupplýsingar til að skilgreina markaðsríki og byggja upp eignasöfn. Með því að fínstilla vægi fyrir hvert ríki byggt á gögnum frá því ríki, nær líkanið betri frammistöðu miðað við viðmið. Þessi nálgun veitir túlkanlegri og innsýnari skilning á gangverki markaðarins.