Rannsóknir benda til þess að Mars hafi verulega færri steinefni en jörðin

Ný rannsókn leiðir í ljós að Mars hefur verulega lægri fjölda steinefna samanborið við jörðina. Þó að það séu um það bil 6,000 þekkt steinefni á jörðinni, hefur Mars aðeins skráð 161 steinefni yfir meira en 50 ára rannsókn.

Rannsóknin, sem gerð var af Hazen o.fl., greindi steinefnamyndun og þróun á Mars út frá fyrri ferðum og greiningum á loftsteinum Mars. Rannsakendur greindust 20 leiðir til steinefnamyndunar á Mars, en jörðin hefur 57.

Á fyrstu stigum sögu beggja plánetanna mynduðust steinefni á svipaðan hátt. Fyrstu steinefnin bæði á jörðinni og Mars kristalluðust líklega beint úr kólnandi kviku. Vatnshitavirkni átti einnig þátt í myndun steinefna á báðum plánetum. Hins vegar gekk jörðin í gegnum umfangsmikil stig fjölbreytni fyrir milljörðum ára síðan vegna flekaskila og þróunar lífs, ferla sem ekki hafa sést á Mars.

Niðurstöðurnar benda til þess að Mars hafi færri leiðir til steinefnamyndunar samanborið við jörðina. Þó að það sé mögulegt að það séu ófundnir steinefnafasar á Mars, er heildarfjöldi steinda úr Mars enn áætlaður umtalsvert minni en jarðar.

Rannsóknin, sem birt var í Journal of Geophysical Research: Planets, varpar ljósi á muninn á steinefnasamsetningu Mars og jarðar. Skilningur á þessum greinarmun getur veitt dýrmæta innsýn í jarðsögu og hugsanlega búsetu Mars.

Þessar rannsóknir voru mögulegar með greiningu á gögnum frá fyrri Mars ferðum og rannsóknum á Mars loftsteinum. Frekari rannsókna er þörf til að kanna til fulls og skilja steinefnafræðilega fjölbreytileika rauðu plánetunnar.

Heimildir:

– Robert M. Hazen o.fl., On the Diversity and Formation Modes of Martian Minerals, Journal of Geophysical Research: Planets. DOI: 10.1029/2023JE007865

– American Geophysical Union (AGU)