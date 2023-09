Manngerðar tjarnir geta verið hreinar losar gróðurhúsalofttegunda, rannsóknir finna

By

Ný rannsókn á vegum Cornell háskólans leiðir í ljós að manngerðar tjarnir hafa veruleg áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda. Tvær tengdar rannsóknir sem gerðar voru af vísindamönnum frá Cornell byrja að mæla áhrif bæði manngerðra og náttúrulegra tjarna á alheimsfjárhagsáætlun gróðurhúsalofttegunda, sem gefur dýrmæta innsýn í efni sem er ekki vel skilið.

Rannsóknirnar komust að því að þegar losun og kolefnisgeymsla manngerðra tjarna er lögð saman, gætu tjarnirnar verið hreinar losandi gróðurhúsalofttegunda. Fyrri áætlanir benda til þess að tjarnir, sem eru skilgreindar sem vatnshlot sem eru 5 hektarar eða minna, geti stuðlað að 5% af alheimsútstreymi metans. Hins vegar, án nákvæmra mælinga yfir margar tjarnir, gæti þetta hlutfall verið á bilinu helmingi til tvöfalt áætluðu magni. Að auki eru takmarkaðar áætlanir um magn kolefnisgrafar í tjörnum.

Ein rannsókn sem gerð var af vísindamönnum beindist að magni kolefnis sem er bundið í 22 sérstaklega völdum tjörnum. Rannsakendur skoðuðu fyrri stjórnunarstarfsemi og mældu setþykkt og kolefnisinnihald í tjörnunum. Þeir komust að því að hlutfall kolefnisgrafar í tjörnunum var undir áhrifum af þáttum eins og vatnaplöntum, fiskum og næringarefnamagni. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að bæði náttúrulegar og manngerðar tjarnir binda umtalsvert magn af kolefni á heimsvísu, sem gefur til kynna að kolefnisbinding í tjörnum sé vanmetin.

Önnur rannsóknin kannaði árstíðabundin losun gróðurhúsalofttegunda frá sérstökum Cornell tilraunatjörnum. Metan, öflug gróðurhúsalofttegund, var meirihluti losaðra lofttegunda. Rannsóknin lagði einnig áherslu á mikilvægi tíðra sýnataka til að gera nákvæmlega grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá tjörnum.

Á heildina litið benda þessar rannsóknir til þess að tjarnir gegni hlutverki í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisgeymslu. Þó að tjarnir geti nú verið nettólosandi gróðurhúsalofttegunda vegna metanslosunar, þá er möguleiki á að þær verði hreinar vaskar með því að draga úr losun metans. Niðurstöðurnar leggja einnig til notkun á loftbólum eða neðansjávarhringrásum til að draga úr losun metans í tjarnir.

Frekari rannsóknir og skilningur á hlutverki tjarna í losun gróðurhúsalofttegunda skipta sköpum fyrir nákvæmar loftslagslíkön og spár.

Heimildir:

– Meredith A. Holgerson o.fl., Hátt hlutfall kolefnisgrafa sem tengist sjálfvirkri framleiðslu í gervi tjörnum, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray o.fl., High Intra-Seasonal Variability in Greenhouse Gas Emissions From Temperate Constructed Ponds, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Heimild: Cornell)