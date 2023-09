OSIRIS-REx verkefni NASA skilar sýni úr smástirni til jarðar með góðum árangri

OSIRIS-REx leiðangur NASA hefur náð stórum áfanga með því að skila sýni úr smástirninu Bennu nærri jörðinni. Á sunnudaginn lenti sýnishornshylki, um það bil á stærð við lítinn ísskáp, heilu og höldnu í Utah eyðimörkinni, með um 250 grömm af regolith (jarðvegi) sem safnað var frá Bennu. Frumstætt innihald sýnisins gæti veitt dýrmæta innsýn í efnin sem mótuðu snemma sólkerfið.

OSIRIS-REx verkefnið, sem hófst árið 2016, hafði það að markmiði að rannsaka Bennu og koma aftur með sýni til greiningar. Bennu, sem myndaðist á fyrstu árum sólkerfisins, er aðallega samsett úr kolefni og steinefnum sem hafa orðið fyrir lágmarksbreytingum. Sýnið frá yfirborði þess gæti gefið vísbendingar um steinefnin og efnin sem áttu þátt í myndun sólkerfisins snemma.

Á tveimur árum rannsakaði geimfarið Bennu og leitaði að kjörnum stað til að safna sýni. Eitt af tækjunum um borð í geimfarinu, kallað REXIS (Regolith X-ray Imaging Spectrometer), var hannað af yfir 100 nemendum frá MIT Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, MIT Department of Aeronautics and Astronautics, Harvard College Observatory, the MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, og MIT Lincoln Laboratory. REXIS notaði röntgengeisla til að kortleggja yfirborðsefni smástirnsins og aðstoðaði við val á sýnatökustað.

Eftir að hafa sleppt sýnishornshylkinu til að komast aftur inn hefur geimfarið nú sett stefnuna í átt að smástirninu Apophis. Hylkið sjálft hefur verið flutt til Johnson Space Center í Houston, þar sem vísindamenn munu skoða og dreifa Bennu rykinu til vísindamanna um allan heim til frekari rannsókna.

Richard Binzel hjá MIT, meðrannsakandi í OSIRIS-REx verkefninu, lýsti yfir spennu sinni fyrir árangursríkri lendingu og endurheimt sýnisins. Binzel, sem hjálpaði til við að þróa REXIS tækið, lagði áherslu á mikilvægi þess að sjá sýnishorn af Bennu snúa aftur til jarðar eftir margra ára vinnu og þróun verkefnis.

Mælingarnar sem gerðar voru með tækjum geimfarsins á sporbraut gáfu dýrmæta innsýn um samsetningu Bennu og kolefnisríka náttúru. Hins vegar þarf rannsóknarstofugreiningu til að staðfesta þessar niðurstöður og túlka gögnin nákvæmlega. Endurkoma raunverulegra sýna til rannsóknarstofa jarðar mun veita „jörð sannleikann“ sem nauðsynlegur er til að sannreyna skilning okkar á smástirni.

Á heildina litið markar árangursrík skil á sýninu frá Bennu verulegt afrek fyrir OSIRIS-REx verkefni NASA og gefur vísindamönnum tækifæri til að afhjúpa meira um snemma sólkerfið og samsetningu smástirna.

Heimild: [NASA](URL), [MIT News](URL)