Kanna sjaldgæf heitt plasmaflæði í efra andrúmsloftinu

Nálægt pólum jarðar eru norðurljós algeng sjón sem sýna litríka ljósasýningu í efri lofthjúpi sem stafar af samspili sólvindsins og segulhvolfs plánetunnar. Hins vegar, nær miðbaug, getur annað fyrirbæri í andrúmsloftinu átt sér stað: jónadrif (subauroral ion drift, SAID).

SAÐIR atburðir fela í sér hröð, vesturstreymi heits plasma um jónahvolfið. Þessir atburðir hafa verið tengdir sýnilegum mannvirkjum á himninum, svo sem stöðugum norðurljósabaugum (SAR) og sterkum varmaútstreymishraðaaukningum (STEVE). Venjulega eiga SAID atburðir sér stað milli kvölds og miðnættis, en dæmi hafa verið um að SAID flæði greindist eftir miðnætti.

Í nýlegri rannsókn sem birt var í Journal of Geophysical Research: Space Physics, lögðu vísindamenn áherslu á 15 SAID atburði eftir miðnætti sem greindust nálægt Suður-Ameríku árið 2013. Með því að greina gögn frá ýmsum aðilum, þar á meðal gervihnattaforritum og mælingum á norðurljósavirkni, rannsökuðu þeir eiginleika og myndun þessara sjaldgæfu atburða.

Rannsakendur komust að því að SAID atburðir eftir miðnætti, svipaðir atburðum fyrir miðnætti, eru afleiðing af flóknu samspili jónahvolfsskilyrða og jarðsegulvirkni. Samspilið felur í sér myndun rafsviða og víxlverkun bylgjuagna, sem virka sem staðbundnir hitagjafar.

Þessar niðurstöður auka skilning á gangverki plasma í efri lofthjúpi og möguleika þeirra til að trufla ratsjármerki fyrir gervihnattamælingar og önnur mikilvæg forrit. Frekari rannsóknir á þessu sviði gætu veitt dýrmæta innsýn í hvernig SAID atburðir og tengd fyrirbæri þeirra geta haft áhrif á lofthjúp jarðar.

