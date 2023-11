Að skilja aðra í gegnum gjörðir sínar: Lykilþáttur mannlegrar þekkingar sem hefur áhrif á gervigreind

By

Þegar við fylgjumst með gjörðum einhvers vinnur hugur okkar fljótt að því að ráða fyrirætlanir þeirra. Rannsóknir gerðar af skynjunarfræðingum við Johns Hopkins háskólann hafa varpað ljósi á hvernig fólk getur skilið það sem aðrir eru að reyna að læra með því einfaldlega að fylgjast með gjörðum þeirra. Þessi byltingarkennda rannsókn, sem birt var í tímaritinu Proceedings of the National Academy of Sciences, hefur leitt í ljós þátt í mannlegri vitsmunasemi sem oft gleymist, með verulegum afleiðingum fyrir þróun gervigreindarkerfa (AI).

Ólíkt því að viðurkenna raunsærri aðgerðir, sem fela í sér að spá fyrir um tafarlausar aðgerðir einhvers, einbeitti rannsóknin sér að „þekkingaraðgerðum“. Þessar aðgerðir eru framkvæmdar þegar einhver er að reyna að safna upplýsingum eða læra um umhverfi sitt. Þó að fyrri rannsóknir hafi sýnt að fólk getur nákvæmlega greint raunsærri aðgerðir, var lítið vitað um hvernig við skynjum og skiljum þekkingarlegar athafnir.

Í röð tilrauna sem tóku þátt í 500 þátttakendum báðu rannsakendur einstaklingana að horfa á myndbönd af fólki að hrista kassa. Þátttakendur gátu greint markmið hristarans - annað hvort til að ákvarða fjölda hluta inni í kassanum eða til að ganga úr skugga um lögun hlutanna - innan nokkurra sekúndna. Þessi hæfileiki til að skynja fyrirætlanir annarrar manneskju með athöfnum sínum er bæði innsæi og merkilegur og undirstrikar flókin vitræna ferla sem hugur okkar framkvæmir áreynslulaust.

Þessar niðurstöður hafa víðtækari áhrif á sviði gervigreindarþróunar. Með því að skilja hvernig menn álykta um markmið annars manns með aðgerðum geta vísindamenn hannað gervigreind kerfi sem eru betur í stakk búin til að hafa samskipti og skilja mannlega hegðun. Til dæmis gæti gervigreindaraðstoðarmaður vélmenna greint aðgerðir viðskiptavinar og spáð fyrir um hverju þeir eru að leita að, veitt persónulegri og skilvirkari þjónustu.

Í framtíðarrannsóknum ætlar Johns Hopkins teymið að kanna greinarmuninn á þekkingarhyggju og raunsærri ásetningi. Þeir hafa einnig áhuga á að kanna hvenær þessi athugunarfærni kemur fram í mannlegum þroska og hvort hægt sé að búa til reiknilíkön til að skýra frekar samband líkamlegra athafna og þekkingarásetnings.

Þessi rannsókn veitir ekki aðeins dýrmæta innsýn í skilning okkar á mannlegri skilningi heldur opnar einnig nýja möguleika fyrir gervigreind tækni til að túlka gjörðir og fyrirætlanir manna á áhrifaríkan hátt. Með því að virkja þessa þekkingu geta gervigreindarkerfi framtíðarinnar orðið skynsamari og færari í að skilja og bregðast við þörfum og löngunum manna.

FAQs

Sp.: Hvað eru raunsærri aðgerðir og þekkingarlegar aðgerðir?

Raunhæfar aðgerðir vísa til aðgerða sem fela í sér að spá fyrir um tafarlausar athafnir einstaklings, en þekkingarlegar aðgerðir eru framkvæmdar þegar einhver er að reyna að safna upplýsingum eða læra eitthvað um umhverfi sitt.

Sp.: Hvernig stóðu rannsakendur tilraunir sínar?

Rannsakendur báðu 500 þátttakendur að horfa á myndbönd þar sem einhver hristir kassa. Þátttakendur gátu ákvarðað hvort hristarinn væri að reyna að reikna út fjölda hluta inni í kassanum eða lögun hlutanna.

Sp.: Hver eru afleiðingar þessara rannsókna fyrir gervigreind?

Með því að skilja hvernig menn skynja og álykta um fyrirætlanir annarra með aðgerðum er hægt að hanna gervigreindarkerfi til að skilja betur og hafa samskipti við mannlega hegðun. Til dæmis gæti aðstoðarmaður vélmenna spáð nákvæmlega fyrir um hvað viðskiptavinur er að leita að út frá aðgerðum þeirra.