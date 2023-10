Skilningur á rafeindahegðun í bráðnum söltum fyrir háþróaða kjarnakljúfa

Vísindamenn frá Oak Ridge National Laboratory og háskólanum í Iowa hafa náð verulegum framförum í skilningi á því hvernig rafeindir hafa samskipti við bráðin sölt í háþróuðum kjarnakljúfum. Með því að líkja eftir reikningsskilum eftir innleiðingu umfram rafeind í bráðið sinkklóríðsalt gátu vísindamennirnir greint þrjú ástand sem rafeindin getur tekið á sig.

Í fyrstu atburðarásinni verður rafeindin hluti af sameindarót sem samanstendur af tveimur sinkjónum. Í annarri atburðarásinni staðsetur rafeindin sig á einni sinkjón. Í þriðju atburðarásinni er rafeindin afstaðbundin og dreift dreifð yfir margar saltjónir. Þessar niðurstöður eru mikilvægar til að spá fyrir um áhrif geislunar á afköst saltknúna kjarnaofna.

Verið er að skoða bráðna saltkljúfa sem hugsanlega hönnun fyrir kjarnorkuver í framtíðinni. Þess vegna er afar mikilvægt að skilja hvernig bráðin sölt bregðast við mikilli geislun. Vísindamennirnir ætluðu að varpa ljósi á hegðun rafeindarinnar í snertingu við jónirnar sem mynda bráðið salt.

Þó að rannsóknin svari ekki öllum spurningum, gefur hún mikilvægan upphafspunkt fyrir frekari rannsókn á samspili rafeinda og bráðna salta. Rannsakendur telja einnig að þær þrjár auðkenndu tegundir sem rafeindirnar mynda til skamms tíma gætu hugsanlega brugðist og myndað flóknari tegundir yfir lengri tíma.

Rannsóknin, sem ber titilinn „Eru háhita bráðin sölt hvarfgjörn við umfram rafeindir? Case of ZnCl2,” var birt í The Journal of Physical Chemistry B. Það var valið sem ACS ritstjóraval, sem gefur til kynna möguleika þess á víðtækum almannahagsmunum.

Þessar rannsóknir voru gerðar sem hluti af DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) undir forystu Brookhaven National Laboratory. Rannsóknarhópurinn ætlar að halda áfram að rannsaka áhrif geislunar á önnur saltkerfi. Reiknirannsóknir þeirra voru gerðar á DOE notendaaðstöðu, þar á meðal Compute and Data Environment for Science á Oak Ridge National Laboratory og National Energy Research Scientific Computing Center við Lawrence Berkeley National Laboratory.

Skilningur á hegðun rafeinda í bráðnum söltum er mikilvægur fyrir framgang bráðna saltkljúfa. Það hjálpar til við að tryggja öryggi og skilvirkni þessara kjarnaofna, sem eru taldir vænlegur kostur fyrir framtíðarframleiðslu kjarnorku.

Heimildir:

– Lawrence Bernard, ORNL