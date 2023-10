The Orionids Loftsteinasturtan nær hámarki um helgina, hvernig á að horfa

By

Orionids loftsteinastrían, sem er ein af töfrandi loftsteinaskúrum ársins, á að ná hámarki um helgina, að sögn NASA. Sturtan, búin til úr rusli sem er upprunnin frá halastjörnu Halleys, verður sýnileg árla morguns eftir miðnætti ET þann 20. október.

Til að ná sem bestum áhorfi bendir NASA á að finna stað fjarri ljósmengun, svo sem skógi. Besta leiðin til að fylgjast með loftsteinunum er að leggjast niður með fæturna í suðaustur. Það getur tekið allt að 30 mínútur fyrir augun að aðlagast myrkrinu og því er mælt með því að setja frá sér vasaljós og önnur tæki með björtu ljósi.

Loftsteinarnir munu ferðast á áætlaðum hraða upp á 41 mílna á sekúndu og skilja eftir sig glóandi slóð af rusli sem sést í nokkrar sekúndur til mínútur. NASA ráðleggur að leita að langvarandi ljóssprengingum um himininn.

Þeir sem geta ekki séð loftsteinaskúrinn vegna slæms veðurs eða ljósmengaðs himins geta stillt á beina útsendingu NASA frá Marshall geimflugsmiðstöðinni í Huntsville, Alabama og hefst klukkan 10:20 ET þann XNUMX. október.

Orionid atburðurinn er ekki eini loftsteinaskúrinn af völdum halastjörnu Halleys. Eta Aquarids loftsteinastrífan, sem nær hámarki í byrjun maí ár hvert, stafar einnig af rusli og ryki frá halastjörnunni.

Auk Orionids er búist við að aðrar loftsteinaskúrir nái hámarki í nóvember, þar á meðal Suður- og Norður-Taurid.

Loftsteinastrífan er kennd við stjörnumerkið Óríon þar sem loftsteinarnir sjást á himni. Halleys halastjarna, sem snýr aftur til innra sólkerfisins á 76 ára fresti, varpar ryki út í geiminn sem á endanum verður að loftsteinastormi Orionids.

Halleys halastjarna, sem er þekkt fyrir sérstaka eldslóð sína, var skráð sem fljúgandi, brennandi steinn á himni í Bayeux veggteppinu, sem sýnir orrustuna við Hastings árið 1066. Halastjarnan er einn minnst endurkastandi fyrirbæri sólkerfisins, m.a. aðeins logandi slóð hennar sést.

