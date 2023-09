Stjörnuljósmyndarar taka töfrandi myndir af halastjörnunni Nishimura

Stjörnuljósmyndarar víðsvegar að úr heiminum hafa tekið stórkostlegar myndir af halastjörnunni Nishimura þegar hún fer í gegnum sólkerfið okkar. Þessi halastjarna, sem áhugastjörnufræðingurinn Hideo Nishimura uppgötvaði í ágúst 2023, hefur vakið athygli vegna ótrúlegs skyggni. Það er heilmikið afrek að uppgötva halastjörnu með venjulegri DSLR myndavél, þar sem flestar halastjörnur finnast nú með sjálfvirkum sjónaukum.

Undanfarnar vikur hafa halastjörnuáhugamenn og stjörnuljósmyndarar fylgst náið með halastjörnunni Nishimura, sem hefur leitt af sér ótrúlegar ljósmyndir. Þegar halastjarnan nálgast jörðina næst 12. september og næst sólu 17. september næstkomandi eru næstu vikur vænlegar til að fylgjast með þessu himneska fyrirbæri. Halastjarnan er staðsett í stjörnumerkinu Ljóninu og sést snemma morguns fyrir sólarupprás.

Til að fá innsýn í halastjörnuna Nishimura skaltu horfa til austurs á dögunartímum. Notkun stjörnuskoðunarforrits getur aðstoðað við að finna halastjörnuna, en sjónauki eða sjónauki gefur skýrari sýn. Með smærri til meðalstórum sjónaukum má búast við að sjá loðna, grænleita kúlu. Hins vegar, með öflugri ljósfræði, gæti verið hægt að greina hala halastjörnunnar.

Halastjarnan Nishimura hefur þegar veitt stjörnuljósmyndurum dáleiðandi augnablik. Michael Jäger, þekktur halastjörnuveiðimaður, náði ótrúlegum myndum allan september, þar á meðal aftengingaratburði af völdum sólvinds. Stuart Atkinson tókst einnig að fanga skýrt afmarkaðan gaffal í halastjörnunni. Mynd Lorenzo Di Cola býður upp á jarðbundna lýsingu á því sem bakgarðsskýlir geta búist við að sjá þegar þeir nota sjónauka eða litla sjónauka.

Ef þú hefur áhuga á að veiða halastjörnur eða taka myndir af himneskum hlutum eru ýmis úrræði í boði. Leiðbeiningar okkar um bestu sjónaukana og sjónaukana geta hjálpað þér að finna rétta búnaðinn fyrir þínar þarfir. Að auki, fyrir þá sem hafa áhuga á stjörnuljósmyndun, gefum við leiðbeiningar um hvernig á að mynda halastjörnur, sem og ráðleggingar um myndavélar og linsur.

