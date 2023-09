Ný tækni gerir vísindamönnum kleift að sjá hljóðbylgjur og ófullkomleika í kristöllum

By

Vísindamenn hafa gert byltingarkennda uppgötvun á sviði efnisfræði með því að þróa tækni sem gerir þeim kleift að sjá hljóðbylgjur og smásæja galla í kristöllum. Þessi nýstárlega bylting hefur tilhneigingu til að brúa bilið milli ofurhraðra atómhreyfinga og stórsæja fyrirbæra.

Hópur vísindamanna frá Stanford University, Denmark Technical University og SLAC National Accelerator Laboratory hannaði háþróaða röntgensmásjá sem er fær um að fylgjast beint með hljóðbylgjum á grindarstigi innan kristals. Með því að nýta þessa tækni geta vísindamenn öðlast djúpstæða innsýn í hraðar umbreytingar efna og eiginleika þeirra.

Atómbygging kristallaðra efna gegnir mikilvægu hlutverki við að ákvarða eiginleika þeirra og notkun. Skilningur á tilvist galla og tilfærslur atóma innan kristalgrindarinnar er lykilatriði til að skilja hvers vegna ákveðin efni verða sterkari eða brothættari við sérstakar aðstæður.

Hefð hefur verið krefjandi að rannsaka gangverk þessara galla og brenglunar í rauntíma á viðeigandi mælikvarða. Hins vegar fjallar þessi nýja rannsókn í raun um þessa takmörkun. Rannsakendur mynduðu hljóðbylgjur í demantskristalli og notuðu röntgen-smásjána til að fanga fíngerða brenglun innan grindarbyggingar kristalsins. Með því að samstilla sig við náttúrulega tímakvarða titrings á lotukerfinu, gátu þeir fylgst með brengluninni í smáatriðum.

Til að greina frávik af völdum hljóðbylgna og galla, settu vísindamennirnir beitt sérhæfða röntgenlinsu meðfram geislanum. Þessi linsa síaði út óspillta hluta kristalsins og beindi athugunum á svæði þar sem byggingarbreytingar voru til staðar.

Þessi byltingarkennda þróun býður upp á aðferð sem er ekki ífarandi og í mikilli upplausn til að fylgjast með hröðum umbreytingum efnis. Áður voru rannsóknir á þessu sviði hindraðar vegna skorts á verkfærum sem geta fanga þessar snöggu breytingar. Hæfni til að sjá og skilja þessar umbreytingar hefur áhrif á ýmsum sviðum, þar á meðal efnisfræði, eðlisfræði, jarðfræði og framleiðslu.

Með því að öðlast innsýn í breytingar á frumeindastigi á undan stórsæjum atburðum geta vísindamenn aukið skilning sinn á fyrirbærum eins og hitaútbreiðslu og hljóðbylgjuvirkni. Þessi nýja tækni opnar möguleika á að rannsaka sjaldgæfa atburði sem orsakast af göllum og staðbundnu áreiti innan kristalla, varpar ljósi á hvetjandi atburði sem leiða til stærri fasabreytinga, bráðnunar og efnahvarfa.

Rannsóknarritið sem lýsir þessu brautryðjendastarfi, sem ber titilinn „Rauntímamyndataka af hljóðbylgjum í lausu efni með röntgen-smásjá,“ var birt í Proceedings of the National Academy of Sciences.

