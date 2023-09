Háskólinn í Arizona fær 30 milljóna dollara styrk til að efla staðfræðilega hljóðvist

By

Háskólinn í Arizona hefur fengið 30 milljóna dollara styrk frá National Science Foundation (NSF) til að koma á fót „New Frontiers of Sound Science and Technology Center“. Þessi miðstöð mun einbeita sér að sviði staðfræðilegrar hljóðvistar, sem miðar að því að nýta eiginleika hljóðs til framfara í tölvumálum, fjarskiptum og skynjun.

Topological acoustics er vaxandi svið sem nýtir hugtakið Hilbert Space til að greina hegðun og eiginleika hljóðs. Með því að tákna punkta í geimnum sem hljóð fer í gegnum sem línuritspunkta á Hilbert Space geta vísindamenn séð fyrir sér rúmfræði hljóðs með því að nota amplitude vektora og geometrísk fasahorn. Þessi nálgun gerir vísindamönnum kleift að afhjúpa áður ósýnilega eiginleika hljóðs.

Stofnun NSF hljóðmiðstöðvarinnar mun veita vísindamönnum tækifæri til að kanna frekar möguleika staðfræðilegrar hljóðvistar. Með því að öðlast dýpri skilning á eiginleikum hljóðs geta þeir þróað nýstárleg forrit og tækni sem getur gjörbylt ýmsum atvinnugreinum.

Prófessor Pierre Deymier, forstöðumaður og aðalrannsakandi New Frontiers of Sound Science and Technology Center, leggur áherslu á mikilvægi þessarar nýju miðstöðvar til að efla sviði hljóðvistar. Með því fjármagni sem NSF veitir geta rannsóknirnar sem gerðar eru í miðstöðinni stuðlað að verulegum byltingum í tölvumálum, fjarskiptum og skynjun.

Þessi styrkur frá NSF táknar umtalsverða fjárfestingu í rannsóknum á staðfræðilegri hljóðvist og viðurkennir möguleikana sem það hefur fyrir framtíðarframfarir. Stofnun New Frontiers of Sound Science and Technology Center styrkir enn frekar vígslu háskólans í Arizona við að víkka út mörk vísindarannsókna og tækninýjunga.

Heimildir:

- Vísindasjóður þjóðarinnar

- Háskólinn í Arizona