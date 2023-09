Nýtt líkan sýnir samstillta Cilia-hreyfingu sem knúin er áfram af landamærasvæðum

By

Nýleg rannsókn sem gerð var af vísindamönnum frá MPI-DS hefur leitt í ljós sameiginlegt skipulagsmynstur sem deilt er af ýmsum kerfum, þar á meðal mannfjöldanum á fótboltavelli, fætur margfætlu og cilia í lungum okkar.

Samhæfing cilia slá er nauðsynleg fyrir samstillta hreyfingu þeirra. Ólíkt samræmdum aðgerðum fótboltaaðdáenda eða miðtaugakerfið sem stjórnar fótum margfætlinga, skortir cilia miðstýrt stjórnkerfi. Hins vegar treysta þeir á ógagnkvæm samskipti og áhrif landamærasvæða til að ná samstillingu.

Rannsakendur lögðu áherslu á afgerandi hlutverk landamærasvæða í samhæfingu cilia. Þegar cilia slá saman, samstillast þær með því að slá örlítið á undan nágrönnum sínum á annarri hliðinni og örlítið á eftir nágrönnum sínum hinum megin og mynda bylgjulíkt mynstur. Þessi samstilling er hafin af landamærasvæðum og auðveldað af vökvanum sem umlykur cilia.

Athyglisvert er að cilia nálægt hvort öðru beita ekki jöfnum krafti hvert á annað. Það fer eftir stöðu þeirra, cilium getur orðið fyrir meiri áhrifum af nágranna sínum en öfugt. Þetta fyrirbæri, sérstaklega í þéttpökkuðum cilia kerfum, leiðir til beint, ógagnkvæmt mynstur sem myndar bylgju.

Landamærasvæðin virka sem gangráðar og tæla aðra cilia með sér á fossandi hátt. Þessi athugun ögrar fyrri gerðum sem gerðu ráð fyrir að mörk trufluðu röðina.

Þetta nýja líkan býður upp á innsýn í sjálfsskipulag lifandi efnis og undirstrikar mikilvægi yfirborðseiginleika til að skilja samstillingarkerfi. Niðurstöðurnar brúa bilið á milli smásæja og stórsæja kvarða og sýna sláandi líkindi í skipulagsreglum.

Á heildina litið varpar þessi rannsókn ljósi á samræmt slögmynstur cilia og hlutverk landamærasvæða við að knýja fram samstillta hreyfingu þeirra.

Heimild:

– David J. Hickey o.fl., Nonreciprocal interactions gefa tilefni til hraðrar cilium-samstillingar í endanlegum kerfum, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2307279120

– Tilvitnun: Nýtt líkan lýsir samstilltri cilia hreyfingu knúin áfram af landamærasvæðum (2023, 29. september) sótt 29. september 2023 frá Phys.org.