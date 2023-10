Ný uppgötvun: Lorrainosaurus steingervingur varpar ljósi á snemma þróun Plesiosaurs

Hópur steingervingafræðinga frá ýmsum stofnunum hefur gert spennandi nýja uppgötvun um þróun plesiosaurs, fornkla sjávardýra. Rannsakendur rannsökuðu steingerving af Lorrainosaurus sem var til húsa í Náttúruminjasafni Lúxemborgar og komust að því að plesiosaurs þróuðust fyrr en áður var talið. Niðurstöður þeirra eru birtar í tímaritinu Scientific Reports.

Plesiosaurs voru stórar, hákarlalíkar verur sem lifðu í sjónum fyrir milljónum ára. Þeir voru þekktir fyrir stærð sína og kraftmikla kjálka og gáfu þeim viðurnefnið „sjómorðingjar“. Með rannsókn sinni hafa steingervingafræðingar komist að því að sumar tegundir plesiosaurs urðu allt að 14.5 metrar að lengd og höfðu tvö pör af hliðaruggum, sem gaf þeim yfirburða lipurð við að elta bráð.

Steingervingurinn Lorrainosaurus var uppgötvaður nálægt Lorrain í Frakklandi af áhugamanna steingervingafræðingum árið 1983. Hann var síðar rannsakaður af vísindamönnum við MNHN áður en hann var sýndur. Nýja rannsóknin tók steingervinginn á nýjan leik og greindi hann sem nýja ættkvísl, sem þeir nefndu Lorrainosaurus. Rannsakendur tóku einnig eftir því að þessi tiltekna steingervingur var minni en önnur skyld eintök, um það bil 6 metrar að lengd.

Með því að skoða eiginleika steingervingsins Lorrainosaurus og bera saman við aðrar uppgötvun, komst rannsóknarhópurinn að þeirri niðurstöðu að Lorrainosaurus væri ein af elstu plesiosaurus, sem gaf tilefni til stærri sjávarskriðdýra á síðari tímabilum. Að auki uppgötvuðu þeir að plesiosaurs þróuðust fyrr en áður var talið, allt aftur til miðjúratímabilsins. Þeir komust einnig að því að plesiosaurs bjuggu aðallega á svæðinu sem nú er Vestur-Evrópa.

Þessi nýja uppgötvun veitir dýrmæta innsýn í fyrstu þróun og vistfræðilega þýðingu plesiosaurs. Það undirstrikar hvernig þessi topprándýr voru til og dafnaði í um það bil 80 milljón ár. Frekari rannsóknir á þessu sviði munu halda áfram að dýpka skilning okkar á forsögulegu sjávarlífi.

