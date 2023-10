Nýr Cosmic Atlas gefur nákvæmar upplýsingar um næstum 400,000 vetrarbrautir

Stafrænn kosmískur atlas þekktur sem Siena Galaxy Atlas (SGA) hefur verið búinn til með gögnum úr þremur stjarnfræðilegum könnunum sem gerðar voru á árunum 2014 til 2017. Þessi atlas inniheldur nákvæmar upplýsingar um tæplega 400,000 vetrarbrautir í nágrenni Vetrarbrautarinnar. Auk þess að vera dýrmæt auðlind fyrir stjörnufræðinga, inniheldur atlasinn einnig fallegar myndir sem eru aðgengilegar almenningi á netinu.

SGA er ómetanlegt tæki fyrir stjörnufræðinga þar sem það gerir þeim kleift að greina mynstur og flokka nýjar uppgötvanir, svo sem skammvinn stjörnur sem blossa og hverfa. Þar að auki hjálpar það stjörnufræðingum að ákvarða hvaða fyrirbæri eru þess virði að rannsaka frekar. Gagnagrunnurinn verður að vera stöðugt uppfærður til að halda í við nýjar uppgötvanir og framfarir í sjónaukatækni.

SGA veitir hámarksnákvæmni og inniheldur mikið af upplýsingum um myndun og þróun vetrarbrauta, dreifingu hulduefnis og útbreiðslu þyngdarbylgna um geiminn. Samkvæmt John Moustakas, leiðtoga SGA verkefnisins og eðlisfræðiprófessor við Siena College, eru nærliggjandi stórar vetrarbrautir sérstaklega mikilvægar til rannsókna þar sem þær veita nákvæma innsýn í ferla vetrarbrauta.

Kortlagning næturhiminsins hefur verið venja aftur í aldir með því að búa til athyglisverða geimmyndaskrá eins og Catalog des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles og New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars. Ólíkt þessum sögulegu atlasum, treystir SGA á nýjustu stafrænu myndirnar sem teknar eru með háþróaðri tækni. Atlasið var búið til með því að nota upplýsingar frá ýmsum sjónaukum og gervihnöttum, þar á meðal Dark Energy Camera (DECam) og Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) gervitungl NASA.

Einn af áberandi eiginleikum SGA er nákvæmni þess, þökk sé mjög viðkvæmum tækjum sem notuð eru við gagnasöfnun. Þetta er fyrsti alheimsatlasinn sem sýnir ljóssnið vetrarbrauta, sem lýsir því hvernig birta breytist frá miðju til brúnar. SGA útrýma fyrri útgáfum með rangar stöður, stærðir, lögun og færslur sem ekki eru vetrarbrautir í öðrum söfnum.

Stjörnufræðingar geta notað SGA gögnin í ýmsum tilgangi, þar á meðal til að rannsaka hvernig stjörnur myndast í mismunandi löguðum vetrarbrautum og rannsaka áhrif huldra efnis á stöðu vetrarbrauta og þyrpingar. Það getur einnig hjálpað til við að bera kennsl á upptök þyngdarbylgjumerkja sem fundist hafa á jörðinni.

Útgáfa þessara gagna er ekki aðeins gagnleg fyrir vísindarannsóknir heldur gerir almenningi einnig kleift að skoða og bera kennsl á nálægar vetrarbrautir. SGA mun vera sérstaklega gagnlegt fyrir áhugamannastjörnufræðinga sem vilja læra meira um himnesk skotmörk sem þeir fylgjast með.

