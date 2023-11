Nýjar steingervingar í Brasilíu varpa ljósi á ráðgátu Silesaurids

Nýleg uppgötvun steingervinga í Rio Grande do Sul, syðsta fylki Brasilíu, hefur bætt nýju lag af margbreytileika við rannsóknir á silesaurids, hópi risaeðludýra sem lifðu á tríastímanum. Þessir steingervingar hafa vakið áhuga meðal vísindamanna þar sem þeir veita dýrmæta innsýn í þróunarsögu silesaurida og tengsl þeirra við risaeðlur.

Steingervingasamsetningin, sem fannst árið 2014 á stað sem heitir Waldsanga í Santa Maria mynduninni, samanstendur af beinum frá mörgum einstaklingum. Þrátt fyrir að það sé krefjandi að ákvarða hvort öll beinin tilheyra sömu tegundinni, benda sönnunargögnin til þess að svo sé. Þessi niðurstaða er mikilvæg vegna þess að hún bætir við þá þekkingu sem fyrir er á dýrum sem bjuggu á svæðinu á tríastímanum.

Samsetningin, merkt UFSM 11579, er fjórða silesaurid fundurinn í Brasilíu og sá annar frá Karníuöld. Þessir steingervingar eru til húsa á jarðlagafræði- og steingervingarannsóknarstofu alríkisháskólans í Santa Maria. Rannsakendur sem greindu steingervingana báru saman eiginleika þeirra við núverandi sýklatré og komust að þeirri niðurstöðu að þeir væru örugglega hluti af silesaurid-ættinni, jafnvel þó að þeir tákni ekki nýja tegund.

Sílesúrar voru að mestu ferfætlingar og voru á bilinu einn til þrír metrar að lengd. Þeir voru með langa afturfætur og granna framfætur. Steingervingar hafa fundist í Suður-Ameríku, Norður-Ameríku, Afríku og Evrópu, sem gefur vísbendingar um útbreiðslu þeirra á tríastímanum.

Í sérstakri rannsókn lögðu vísindamenn áherslu á tannlíffærafræði silesaurids til að fá frekari innsýn í þróunarsamband þeirra við risaeðlur. Greining þeirra leiddi í ljós að tannfesting og ígræðsla í þeim tegundum sem rannsökuð var, þar á meðal UFSM 11579, líktist við risaeðlur og krókódíla. Þessi niðurstaða bendir til þess að silesaurids geti táknað millistig á milli forna ástands samrunna tanna og afleiddu ástands þar sem tennur eru festar við kjálkabeinið með liðböndum.

Niðurstöðurnar um tannígræðslu gera ekki endanlega greinarmun á silesaurids frá öðrum risaeðlum, en þær gefa sannfærandi vísbendingar um að silesaurids séu náskyldar risaeðlum. Til að efla skilning okkar á þróunarsögu þessa hóps, leggja vísindamenn áherslu á mikilvægi nákvæmra sýklafræðilegra rannsókna sem fela í sér ítarlega greiningu á steingervingum í söfnum.

Heimild: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Hvað eru silesaurids?

Silesaurids eru hópur risaeðludýra sem voru til á tríastímanum. Þeir eru taldir nánir ættingjar risaeðla og gegndu mikilvægu hlutverki í fyrstu þróun risaeðla.

Hvar fundust nýju silesaurid steingervingarnir?

Nýju silesaurid steingervingarnir fundust í Rio Grande do Sul, syðsta fylki Brasilíu, á stað sem heitir Waldsanga í Santa Maria mynduninni. Þessi staður er þekktur fyrir ríkar steingervingar.

Hvað er merkilegt við nýja steingervingasamstæðuna?

Nýja steingervingasamsetningin veitir dýrmæta innsýn í þróunarsögu silesaurida. Þrátt fyrir að erfitt sé að ákvarða nákvæmlega tegundina sem steingervingarnir tákna, benda sönnunargögnin til þess að þeir tilheyri silesaurid ættkvíslinni.

Hvernig stuðla nýju niðurstöðurnar að skilningi okkar á silesaurids?

Greining á líffærafræði tanna í silesaurids hefur leitt í ljós líkindi við risaeðlur og krókódíla. Þetta bendir til þess að silesaurids geti táknað millistig í þróun tannígræðslu. Þessar niðurstöður styðja þá hugmynd að silesaurids séu náskyldir risaeðlum.

Hvert er næsta skref í rannsókn á silesaurids?

Vísindamenn leggja áherslu á þörfina fyrir nákvæmar greiningarfræðilegar rannsóknir sem fela í sér alhliða greiningu á steingervingum. Með því að rýna í söfn og skoða alla steingervinga innan hóps geta vísindamenn greint einkenni sem benda til skyldleika innan hópsins eða við aðra hópa. Þessar nákvæmu rannsóknir eru nauðsynlegar til að efla skilning okkar á þróun silesaurids.

Hvar get ég fundið frekari upplýsingar um rannsóknina?

Frekari upplýsingar um rannsóknirnar er að finna í greininni „Líffærafræði og phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of South Brazil“ sem birt var í Journal of Vertebrate Paleontology.