Nýtt líkan fyrir bætta framsetningu svartkolefnis í alþjóðlegum loftslagslíkönum

Vísindamenn hafa bent á annmarka á framsetningu svartkolefnis (BC), sem er stór hluti af úðabrúsum í andrúmsloftinu, í núverandi hnattrænum loftslagslíkönum (GCM). Nýleg rannsókn Chen o.fl. skoðar öreðlisfræðilega og sjónræna eiginleika BC sem hafa áhrif á geislunaráhrif þess og leggur til endurbætt ljóslíkan úr úðabrúsum til að bregðast við þessum annmörkum.

BC er þekkt fyrir sterka ljósgleypni sína og framlag til hlýnunar loftslags. Hins vegar hefur komið í ljós að frásogsvirkni og hlýnunaráhrif úðabrúsa eru ofmetin í GCM vegna ófullnægjandi framsetningar á flóknu blöndunarástandi BC.

Chen o.fl. greind fjöluppspretta athuganir á kornastærðardreifingu og blöndunarástandi til að bera kennsl á helstu eiginleika BC sem hafa veruleg áhrif á geislunaráhrif þess. Þeir þróuðu síðan endurbætt úðabrúsalíkan sem gerir betur grein fyrir þessum eiginleikum byggt á athugunum. Þetta endurbætta líkan var síðan innleitt í GCM.

Rannsakendur mátu árangur nýja líkansins með því að nota vettvangsathuganir. Niðurstöðurnar sýndu að spáð BC frásog frá endurbættum framsetningum var í meira samræmi við alþjóðlegar BC mælingar. Þetta var rakið til nákvæmari spá um BC-tengda öreðlisfræðilega eiginleika og blöndunareiginleika.

Ennfremur komust vísindamennirnir að því að bætt framsetning BC leiddi til minnkunar á geislunarþvingun þess og loftslagsáhrifum um allt að 24 prósent. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að sýna BC nákvæmlega í GCM fyrir áreiðanlegri loftslagsspár.

Þessi rannsókn, sem ber titilinn „Aerosol optical module with observation-strained black carbon properties for global climate models,“ var birt í Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Að lokum, Chen o.fl. hafa þróað endurbætt líkan til að tákna BC í GCM, sem tekur á annmörkum í öreðlisfræðilegum og sjónrænum eiginleikum BC. Niðurstöðurnar sýna að þessi aukna framsetning leiðir til betri samræmis við alþjóðlegar athuganir og minnkar loftslagsáhrif BC. Þessi rannsókn stuðlar að skilningi okkar á hlutverki BC í loftslagsbreytingum og veitir dýrmætt tæki til að bæta loftslagsáætlanir.

Heimildir:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., o.fl. (2023). Sjóneining með úðabrúsa með eiginleikum svartkolefnis sem takmarkast við athugun fyrir hnattræn loftslagslíkön. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.