NASA mun setja leysisamskiptakerfi á loft til alþjóðlegu geimstöðvarinnar

By

NASA er að búa sig undir að senda leysir fjarskiptakerfi til Alþjóðlegu geimstöðvarinnar (ISS) í næsta mánuði. Kerfið, þekkt sem ILLUMA-T, verður sett upp á ytri einingu ISS. Tilgangur þess er að sýna háan gagnaflutning leysigeisla frá geimstöðinni til Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) NASA, sem mun síðan senda gögnin aftur til jarðar.

LCRD, sem var skotið á loft árið 2021, sendir um þessar mundir gögn til jarðar frá jarðsamstilltri braut á 1.2 Gbps hraða. Sem gengisgervihnöttur gerir LCRD geimferðum kleift að senda gögn sín yfir leysitengla til gengisins, sem sendir þau síðan til jarðstöðva á jörðinni. Samsetning ILLUMA-T og LCRD mun koma á fót fyrsta tvíhliða leysir fjarskiptakerfi NASA.

Kosturinn við leysikerfa umfram hefðbundnar samskiptaaðferðir er að þau bjóða upp á hærri gagnahraða á sama tíma og þau eru léttari og þurfa minna afl. Þetta er sérstaklega hagkvæmt þegar geimfar eru hannaðir.

ILLUMA-T farmfarinu er stjórnað af Goddard geimflugsmiðstöð NASA, í samvinnu við Johnson Space Center og Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Áætlað er að leysirfjarskiptakerfið verði skotið á loft 5. nóvember, um borð í SpaceX Dragon geimfarinu frá Kennedy geimmiðstöð NASA í Flórída.

Fyrir utan ILLUMA-T mun Dragon geimfarið einnig bera aðrar tilraunir, vélbúnað og vistir fyrir Expedition 70 áhöfnina. Ein slík tilraun er Atmospheric Waves Experiment (AWE), sem mun mæla eiginleika og hreyfingu þyngdarbylgna í andrúmsloftinu. AWE miðar að því að bæta skilning okkar á lofthjúpi jarðar, veðri, loftslagi og þróa aðferðir til að draga úr áhrifum geimveðurs.

Heimild: NASA