James Webb geimsjónauki tekur töfrandi mynd af Galactic Center

James Webb geimsjónauki, starfræktur af National Aeronautics and Space Administration (NASA), hefur nýlega afhjúpað undraverða mynd af Bogmanninum C (Sgr C), stjörnumyndandi svæði í um það bil 300 ljósára fjarlægð frá Bogmanninum A* , risasvartholið í miðju Vetrarbrautarvetrarbrautarinnar okkar. Þessi nýjasta skyndimynd veitir áður óþekkt smáatriði og skýrleika og sýnir eiginleika sem aldrei hafa sést áður.

Aðalrannsakandi athugunarteymis, Samuel Crowe, grunnnemi við háskólann í Virginíu, lýsti yfir spennu sinni og sagði: „Með þeirri upplausn og næmni sem við fáum frá Webb sjónaukanum, sjáum við fjölmarga eiginleika á þessu svæði fyrir í fyrsta skipti." Ráðgjafi Crowe, prófessor Jonathan Tan, lagði enn fremur áherslu á mikilvægi þess að rannsaka vetrarbrautamiðstöðina og lýsti henni sem öfgafyllsta umhverfi vetrarbrautarinnar okkar, þar sem kenningar um myndun stjarna geta gengist undir strangar prófanir.

Innan myndarinnar greinir NASA frá því að þyrping frumstjörnur sé til staðar, sem eru stjörnur sem eru enn í myndun og safna massa. Þessar frumstjörnur gefa frá sér útstreymi sem mynda lýsandi ljóma innan innrauðs-dökks skýs. Meðal áætlaðra 500,000 stjarna sem teknar eru á myndinni skín massamikil frumstjarna, yfir 30 sinnum massameiri en sólin okkar, í kjarna þessarar ungu þyrpingar. Athyglisvert er að þéttleiki frumstjörnuskýsins er svo mikill að hann hindrar ljósið frá stjörnum sem staðsettar eru fyrir aftan það, sem leiðir til þess að útlitið virðist minna fjölmennt.

James Webb geimsjónaukinn hefur án efa afhjúpað mikið af upplýsingum um stjörnumyndun í krefjandi umhverfi miðstöðvar vetrarbrautarinnar okkar. Með yfirburða getu sinni hefur það farið fram úr fyrri innrauða gögnum, sem veitir vísindamönnum nýtt sjónarhorn á að skilja ranghala kosmíska hverfið okkar.

