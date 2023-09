Ný rannsókn sýnir að hundar geta hjálpað til við að draga úr streitu hjá börnum

By

Nýleg rannsókn sem gerð var af vísindamönnum við barnaspítalann í Fíladelfíu hefur leitt í ljós að hundaeign getur haft verulegan ávinning til að draga úr streitustigi hjá börnum. Rannsóknin, sem náði til 643 barna á aldrinum 7 til 12 ára, leiddi í ljós að börn sem áttu gæludýr upplifðu minni streitu samanborið við þau sem ekki áttu hund.

Rannsakendur mældu streitustig með því að nota algengt mælitæki sem kallast Perceived Stress Scale (PSS), sem metur að hve miklu leyti einstaklingar upplifi líf sitt sem streituvaldandi. Niðurstöðurnar sýndu að börn sem áttu hund voru með marktækt lægri PSS stig, sem gefur til kynna lægra magn af skynjaðri streitu, samanborið við börn án hunds.

Sérfræðingar telja að nærvera hunds geti veitt börnum tilfinningu um þægindi og félagsskap, sem leiðir til lækkunar á streitu. Hundar eru þekktir fyrir getu sína til að veita tilfinningalegan stuðning og fyrri rannsóknir hafa sýnt að samskipti við dýr geta aukið magn oxytósíns, hormóns sem tengist slökun og vellíðan.

Ennfremur getur það að eiga hund einnig stuðlað að líkamlegri virkni og félagslegum samskiptum, sem gæti enn frekar stuðlað að því að draga úr streitu hjá börnum. Að annast hund felur í sér reglulega göngutúra og leiktíma, sem getur veitt börnum tækifæri til að stunda líkamsrækt og verja tíma utandyra. Að auki geta hundar þjónað sem ræsir samtal og hjálpað til við að auðvelda félagsleg samskipti, sem eru mikilvæg fyrir almenna vellíðan.

Þó að frekari rannsókna sé þörf til að skilja að fullu aðferðirnar á bak við streituminnkandi áhrif hunda á börn, varpa þessar niðurstöður fram hugsanlegan ávinning af gæludýraeign til að efla geðheilbrigði og vellíðan hjá ungum einstaklingum. Ef þú ert með barn sem upplifir mikið streitu gæti það verið þess virði að skoða það að íhuga að eignast hund.

