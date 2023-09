The Mystery of Fairy Circles stækkar: Gervigreind greinir þá í 15 löndum

By

Uppruni ævintýrahringja, kringlóttra diska úr hrjóstrugum óhreinindum, hefur lengi heillað vísindamenn. Áður fyrr fundust þessir hringir aðeins í Namib-eyðimörkinni í Suður-Afríku og ástralska óbyggðum. Hins vegar hefur ný rannsókn sem notar gervigreind (AI) greint gróðurmynstur sem líkjast ævintýrahringjum á hundruðum staða í 15 löndum í þremur heimsálfum, sem bendir til þess að þetta fyrirbæri sé útbreiddara en áður var talið. Rannsóknin, sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences, greindi gervihnattamyndir í hárri upplausn af þurrum vistkerfum alls staðar að úr heiminum til að leita að mynstrum sem líkjast ævintýrahringjum. Tauganetið sem notað var í rannsókninni var þjálfað í að þekkja ævintýrahringi með því að greina myndir frá Namibíu og Ástralíu.

Rannsóknin benti á 263 þurrlendisstaði sem sýndu hringlaga mynstur svipað ævintýrahringjum. Þessir staðir fundust víða um Afríku, Madagaskar, Miðvestur-Asíu og Mið- og Suðvestur Ástralíu. Hins vegar uppfylltu ekki öll þessi mynstur skilyrði til að teljast ævintýrahringir, eins og skilgreint er af Dr. Stephan Getzin, fræðimanni við háskólann í Göttingen. Álfahringir einkennast af sterku röðuðu, staðbundnu mynstri, sem var ekki að fullu til staðar í greindum mynstrum.

Rannsóknin veitti einnig innsýn í umhverfisaðstæður sem tengjast myndun ævintýrahringja. Líklegast var að mynsturin kæmu fram í mjög þurrum, sandi jarðvegi sem var basískt og lágt í köfnunarefni. Þessi mynstur reyndust eiga þátt í að koma á stöðugleika vistkerfa og auka viðnám gegn truflunum.

Útvíkkun ævintýrahringsins og notkun gervigreindar til að bera kennsl á þær veita nýjar leiðir til rannsókna á uppruna þeirra og myndunaraðferðum. Þó að nákvæmar orsakir geti verið mismunandi eftir stöðum, stuðlar þessi rannsókn að betri skilningi á þessum dularfullu náttúrufyrirbærum.

