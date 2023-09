Hugsanlegt nýtt Alzheimerslyf dregur úr heilabólgu og eykur minni

By

Vísindamenn frá The Picower Institute for Learning and Memory við MIT hafa náð umtalsverðum framförum í meðferð Alzheimerssjúkdóms með því að þróa lyf sem dregur úr bólgum í heila og bætir minni. Lyfið, sem kallast A11, miðar að erfðafræðilegum umritunarstuðli sem kallast PU.1, sem ber ábyrgð á oftjáningu bólgugena í ónæmisfrumum heilans við Alzheimer-sjúkdóm. A11 bælir PU.1 virkni með því að fá prótein sem bæla tjáningu þessara bólgugena.

Bólga er stór þáttur í meinafræði Alzheimerssjúkdóms og erfitt hefur reynst að finna árangursríkar meðferðir. Í gegnum forklínískar prófanir á frumuræktun manna og músalíkönum af Alzheimer, komust vísindamennirnir að því að A11 dregur úr bólgu í frumum sem líkjast örverum og mörgum músum af Alzheimerssjúkdómi. Það bætir einnig skynsemi hjá músum verulega.

Rannsakendur báru saman genatjáningu í heilasýnum eftir slátrun frá Alzheimersjúklingum og eftirlitshópum sem ekki eru Alzheimer. Þeir komust að því að Alzheimer hefur í för með sér miklar breytingar á tjáningu microglial gena og aukning á PU.1 bindingu við bólgumarkmið gena er verulegur hluti þessara breytinga. Lækkandi PU.1 virkni í múslíkani af Alzheimer minnkaði bólgu og taugahrörnun.

Hópurinn skimaði yfir 58,000 litlar sameindir til að finna efnasambönd sem gætu dregið úr bólgum og Alzheimer-tengdum genum sem stjórnað er af PU.1. A11 var öflugastur meðal sex lokaframbjóðenda. Í tilraunum sem gerðar voru á frumum sem líkjast míkróglíum úr mönnum, minnkaði A11 tjáningu og seytingu bólgusýtókína og kom í veg fyrir að míkróglía bregðist of mikið við bólgumerkjum.

Frekari rannsókna er þörf til að þróa og prófa A11 sem meðferð við Alzheimerssjúkdómi. Þetta efnilega lyf gæti stuðlað að þróun árangursríkari meðferðar við þessari hrikalegu taugahrörnunarröskun.

Heimildir:

– Alzheimerssjúkdómur Skilgreining: Alzheimerssjúkdómur er sjúkdómur sem ræðst á heilann og veldur minnkun á andlegri getu sem versnar með tímanum. Það er algengasta form heilabilunar og stendur fyrir 60 til 80 prósentum heilabilunartilfella. Það er engin lækning fyrir Alzheimer-sjúkdómnum í dag, en það eru lyf sem geta hjálpað til við að draga úr einkennum.

– MIT Skilgreining: MIT er skammstöfun fyrir Massachusetts Institute of Technology. Það er virtur einkarekinn rannsóknarháskóli í Cambridge, Massachusetts sem var stofnaður árið 1861. Hann er skipulagður í fimm skóla: arkitektúr, verkfræði, hugvísindi, listir og félagsvísindi, stjórnun og vísindi. Áhrif MIT fela í sér margar vísindalegar byltingar og tækniframfarir. Hlutverk þess er að leita grundvallarþekkingar um eðli og hegðun lífkerfa og beitingu þeirrar þekkingar til að auka heilsu, lengja líf og draga úr veikindum og fötlun.

– National Institute of Health Skilgreining: National Institute of Health (NIH) er aðalstofnun bandarískra stjórnvalda sem ber ábyrgð á líflæknisfræðilegum og lýðheilsurannsóknum. Það stundar sínar eigin vísindarannsóknir í gegnum Intramural Research Program (IRP) og veitir meiriháttar lífeðlisfræðilegar rannsóknir fjármögnun til rannsóknastöðva sem ekki eru NIH í gegnum Extramural Research Program. Hlutverk þess er að leita grundvallarþekkingar um eðli og hegðun lífkerfa og beitingu þeirrar þekkingar til að auka heilsu, lengja líf og draga úr veikindum og fötlun.