Nýtt alheimslögmál náttúrunnar: Þróun á við um öll flókin kerfi

Hópur vísindamanna og heimspekinga hefur kynnt tímamótahugtak sem þeir kalla „náttúrulögmál sem vantar“. Þeir halda því fram að þróun sé ekki takmörkuð við líffræðilegt líf heldur sé það grundvallarferli sem eigi við um öll flókin kerfi alheimsins, allt frá himintunglum til frumeindabygginga. Teymið leggur til „lögmálið um að auka hagnýtar upplýsingar,“ sem segir að hvaða kerfi sem er, lifandi eða ólifandi, muni þróast ef mismunandi stillingar fara í val á grundvelli virkni.

Rannsakendur bera kennsl á þrjú skilgreiningareiginleika kerfa í þróun: Fjöldi íhluta, fjölbreytileika fyrirkomulags og val á virkni. Þeir benda til þess að þessi einkenni séu sameiginleg fyrir flókin kerfi í þróun á mismunandi sviðum.

Lykillinn að þessu algilda náttúrulögmáli liggur í hugtakinu „val fyrir virkni“. Rannsakendur útvíkka kenningu Darwins um náttúruval og flokka virkni í þrjár mismunandi tegundir: stöðugleika, kraftmikla þrautseigju og nýjung. Virkni er ekki lengur takmörkuð við lifunareiginleika, heldur felur í sér eiginleika sem stuðla að áframhaldandi tilvist kerfis, fjölbreytni og margbreytileika.

Rannsóknin sýnir þessa kenningu með dæmum bæði úr líffræðilegu og ólíffræðilegu samhengi. Það undirstrikar þróunarferð lífs á jörðinni, frá tilkomu ljóstillífunar til þróunar flókinnar hegðunar. Hins vegar nær hugmyndin um þróun út fyrir lífrænt líf. Steinefnaríkið, til dæmis, sýnir sína eigin þróunarbraut, þar sem einfaldar steinefnasamsetningar hafa gefið tilefni til sífellt flóknari með tímanum.

Ennfremur tákna stjörnur sjálfar þróunarundur með því að móta þyngri frumefni, sem stuðla að efnafræðilegum fjölbreytileika og margbreytileika alheimsins.

Rannsóknin leggur áherslu á að darwinísk þróun sé sérstakt tilvik innan þessa víðtækari náttúrufyrirbæris. Það bendir til þess að meginreglurnar sem knýja fram fjölbreytileika lífsins á jörðinni eigi einnig við um líflaus kerfi.

Þessi rannsókn, sem birt er í Proceedings of the National Academy of Sciences, er samstarfsverkefni vísindamanna úr ýmsum greinum. Með því að viðurkenna alhliða tilhneigingu flókinna kerfa til að skapa nýjungar, stöðugleika og kraftmikla þrautseigju endurskilgreina þessar rannsóknir skilning okkar á þróun sem eðlislægan eiginleika alheimsins okkar í sífelldri þróun.

