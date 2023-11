Nýjum áfanga náð á haustþingi 2023: fagna frumkvöðlum vísinda og lista

By

Á haustþinginu 2023 sem haldið var á Place des Arts gengu um það bil 1,000 nemendur yfir Salle Wilfrid-Pelletier sviðið til að taka á móti gráðunum sínum. Háskólinn notaði tækifærið til að veita framúrskarandi einstaklingum viðurkenningu fyrir ótrúlegt framlag til vísinda og lista.

Einn slíkur einstaklingur sem var heiðraður á morgunathöfninni var MiMi Aung, sem hlaut hinn virta doktor í vísinda, honoris causa. Aung, brautryðjandi geimverkfræðingur, skráði sig í sögubækurnar þegar hún starfaði á Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA. Hún stýrði sköpun og farsælu flugi fyrstu flugvélarinnar til að ná vélknúnu og stýrðu flugi á annarri plánetu. Byltingarkennda flugvélin sem heitir „Ingenuity“ fór í loftið í þunnu lofthjúpi Mars og hélst á lofti í glæsilegar 39 sekúndur. Til samanburðar tók fyrsta flug Wright-bræðra á jörðinni aðeins 12 sekúndur. Hugvitssemi Aung hefur leitt til yfir 60 farsælra verkefna fyrir „Ingenuity“ á undanförnum tveimur árum. Aung víkkaði sjóndeildarhringinn og gekk nýlega til liðs við Amazon Project Kuiper sem forstöðumaður tæknilegra forritastjórnunar, þar sem hún stefnir að því að auka alþjóðlegt breiðbandsnetaðgang í gegnum gervihnattanet á lágu sporbraut um jörðu.

Síðdegis við samkomuathöfn heiðraði háskólinn Robert Houle, listamann og McGill útskrifaðan, með hinum virta titli doktor í lögum, honoris causa. Ferðalag Houle sem eftirlifandi heimilisskóla leiddi til þess að hann fann huggun og tjáði sig með því að mála og teikna. Á síðustu fimm áratugum hefur hann þróast í einn af áberandi persónum kanadískrar samtímalistar. Houle hefur helgað líf sitt því að tala fyrir viðurkenningu frumbyggja listamanna og koma á forystu frumbyggja innan fræði- og menningarstofnana. Sérstaklega varð hann fyrsti sýningarstjóri samtímalistar frumbyggja í Canadian Museum of Civilization og var einnig fyrsti prófessorinn í frumbyggjafræðum við Ontario College of Art and Design. Einstakt framlag Houle til kanadískrar myndlistar hefur aflað honum fjölda heiðursverðlauna, þar á meðal Janet Braide Memorial Award fyrir ágæti í kanadískri listsögu, sem hann hefur unnið tvisvar.

Haustþingið 2023 fagnaði afrekum þessara merku einstaklinga sem hafa ýtt á mörk vísinda og lista. Áhrifamikil framlög þeirra munu án efa hvetja komandi kynslóðir til að ná nýjum hæðum og búa til varanlega arfleifð.

FAQ

Hvað er honoris causa?

Honoris causa er latneskt hugtak sem notað er til að gefa til kynna heiðursgráðu sem háskóli eða stofnun veitir án þess að viðtakandinn hafi lokið venjulegum akademískum kröfum.

Hver er MiMi Aung?

MiMi Aung er brautryðjandi geimverkfræðingur sem leiddi sköpun og flug fyrstu flugvélarinnar, sem heitir „Ingenuity“, til að ná fram kraftmiklu og stýrðu flugi á annarri plánetu.

Hver er Robert Houle?

Robert Houle er listamaður, eftirlifandi búsetuskóla og áberandi persóna í kanadískri samtímalist. Hann er þekktur fyrir þrotlausa málsvörn sína fyrir listamenn frumbyggja og forystu innan fræða- og menningarstofnana.