Áhrif geimfara á efra lofthjúp jarðar opinberuð af vísindamönnum

Vísindamenn hafa komist að því að rusl frá eldflaugum og geimförum sem eftir eru í efri lofthjúpi jarðar gæti haft varanleg áhrif á loftslagið. Nýleg rannsókn sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences leiddi í ljós umtalsvert magn af áli og framandi málmum í heiðhvolfi jarðar. Rannsakendateymi tókst að bera kennsl á þessa sjaldgæfu málma sem eiga uppruna sinn í geimförum sem brann upp við endurkomu. Þessi niðurstaða vekur áhyggjur af því hvernig vaxandi geimiðnaður hefur áhrif á efri lofthjúp jarðar.

Rannsóknin fólst í því að starfrækja sérstaka rannsóknarflugvél með viðkvæmu tæki til að safna úðabrúsum í andrúmsloftið. Gögnin sem safnað var bentu til þess að meira en 20 frumefni, þar á meðal litíum, ál, kopar og blý, væru til staðar í hlutföllum sem passa við þau sem notuð eru í geimförum. Þessir málmar fundust í um 10% brennisteinssýruagna sem eru nauðsynlegar til að vernda og stuðla ósonlagið.

Aukinn fjöldi eldflaugaskota stuðlar að uppsöfnun þessara málmagna í heiðhvolfinu. Árið 2022 voru met 180 eldflaugaskot og búist er við að sú tala muni hækka eftir því sem geimiðnaðurinn heldur áfram að skjóta upp fleiri gervihnöttum og geimförum. Vísindamennirnir lögðu áherslu á nauðsyn þess að skilja áhrif geimferða manna á plánetuna, sérstaklega á ósonlagið, sem gegnir mikilvægu hlutverki við að gleypa skaðlega geislun frá sólinni.

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna hve brýnt er að rannsaka og skilja breytingarnar sem eiga sér stað í lofthjúpi jarðar. Áhrif mannlegrar iðju og athafna í geimnum gætu verið meiri en áður var talið. Það er nauðsynlegt að forgangsraða rannsóknum á plánetunni okkar til að skilja betur og draga úr hugsanlegum afleiðingum geimkönnunar.

Heimild: Proceedings of the National Academy of Sciences (rannsókn)