Áhrif geimruslsins á andrúmsloft jarðar

Ný rannsókn sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences leiðir í ljós að geimrusl, sem samanstendur af afgöngum úr eldflaugum og geimförum, hefur hugsanlega varanleg áhrif á loftslag jarðar. Vísindamenn stunduðu rannsóknarleiðangur með því að nota viðkvæmt verkfæri sem fest var við sérstaka rannsóknarflugvél til að greina andrúmsloftið og fundu umtalsvert magn af áli og framandi málmum í heiðhvolfi jarðar.

Rannsakendur gátu samræmt þessa sjaldgæfu málma við þá sem notaðir eru í eldflaugum og gervihnöttum, sem bendir til þess að uppgufaði málmurinn hafi líklega uppruna sinn í geimförum sem brunnu upp við endurkomu í lofthjúpnum. Prófessor Daniel Cziczo, meðhöfundur rannsóknarinnar, leggur áherslu á mikilvægi þess að finna þetta manngerða efni í hinu óspillta svæði lofthjúpsins. Hann leggur áherslu á nauðsyn þess að skoða nánar allar breytingar sem eiga sér stað í heiðhvolfinu, sem er stöðugt svæði lofthjúpsins.

Rannsóknin miðar að því að takast á við langvarandi grun um að efri lofthjúpur jarðar sé undir áhrifum frá vaxandi geimiðnaði. Hins vegar er gríðarlega krefjandi að rannsaka þetta svæði, sem nær allt að 51 kílómetra yfir yfirborðinu. Til að framkvæma rannsókn sína notuðu vísindamennirnir NASA WB-57 flugvél til að sýna andrúmsloftið 19 kílómetra yfir jörðu í Alaska.

Greining á sýnunum leiddi í ljós að málmarnir voru til staðar í um 10% brennisteinssýruagna, sem eru meirihluti agna í heiðhvolfinu og stuðla að verndun og stuðpúða ósonlagsins. Ennfremur fundu vísindamennirnir meira en 20 frumefni í hlutföllum í samræmi við þau sem notuð eru í geimförum. Athyglisvert er að málmar eins og litíum, ál, kopar og blý frá endurkomu geimfara fundust mun meira en málmarnir sem finnast í náttúrulegu geimryki.

Þessi rannsókn kemur á sama tíma og geimiðnaðurinn er að upplifa fordæmalausan vöxt, með 180 eldflaugaskotum árið 2022, samanborið við 136 árið 2021. Eftir því sem fleiri gervihnöttum og geimförum er skotið á braut um jörðu og víðar, fer magn rusl inn í Búist er við að andrúmsloftið aukist. Endurkoma eldflauga og gervihnatta, sem og fall gervihnatta í gegnum lofthjúpinn, stuðlar að veru þessara úðaagna í heiðhvolfinu.

Heiðhvolfið gegnir mikilvægu hlutverki í loftslagskerfi jarðar. Það er heimili ósonlagsins sem gleypir hluta af geislun sólarinnar og kemur í veg fyrir að hún nái yfirborði plánetunnar. Ósonlagið er nauðsynlegt til að vernda allar lífverur á jörðinni og án þess væri líf eins og við þekkjum það líklega ómögulegt.

Þessi rannsókn varpar ljósi á þau verulegu áhrif sem störf manna og geimflug geta haft á plánetuna okkar. Það leggur áherslu á brýna þörf á að skilja og forgangsraða rannsóknum á jörðinni til að draga úr hugsanlegum afleiðingum af starfsemi geimiðnaðarins.

