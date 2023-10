Geimöldin er að skilja eftir sig spor í andrúmslofti jarðar

By

Nýleg rannsókn sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences leiðir í ljós að geimöldin hefur áhrif á lofthjúp jarðar. Vísindamenn hafa fundið umtalsvert magn af málmum í úðabrúsum í andrúmsloftinu, líklega vegna vaxandi fjölda geimfara og gervihnattaskots og endurkomu. Þessi nærvera málms breytir efnafræði andrúmsloftsins og hefur hugsanlega áhrif á ósonlagið og loftslag.

Undir forystu Dan Murphy frá National Oceanic and Atmospheric Administration, uppgötvaði rannsóknarhópurinn yfir 20 frumefni í hlutföllum sem passa við þau sem notuð eru í málmblöndur geimfara. Þeir tóku eftir því að massi tiltekinna málma, eins og litíums, áls, kopars og blýs, frá endurkomu geimfara var langt umfram styrk þessara málma sem finnast í náttúrulegu geimryki. Það er átakanlegt að næstum 10% af stórum brennisteinssýruögnum, sem hjálpa til við að vernda og stuðla ósonlagið, innihéldu ál og aðra geimfarsmálma.

Vísindamennirnir áætla að árið 2030 geti allt að 50,000 fleiri gervitungl komist á sporbraut. Þetta þýðir að á næstu áratugum gæti allt að helmingur brennisteinssýruagnanna í heiðhvolfinu innihaldið málma frá endurkomu. Áhrif þessa á lofthjúpinn, ósonlagið og líf á jörðinni eru enn óþekkt.

Það er krefjandi að rannsaka heiðhvolfið þar sem það er svæði þar sem menn búa ekki. Aðeins hæstu flugin fara inn á þetta svæði í stuttan tíma. Hins vegar, sem hluti af Airborne Science Program NASA, nota vísindamennirnir rannsóknarflugvélar til að safna sýnum af heiðhvolfinu. Tæki eru fest við nefkeiluna til að tryggja að loftið sem tekið er úr sé ferskt og ótruflað.

Heiðhvolfið er stöðugt og að því er virðist rólegt lag lofthjúpsins. Það er einnig heimili ósonlagsins, mikilvægur þáttur til að vernda líf á jörðinni gegn skaðlegri útfjólublári geislun. Undanfarna áratugi hefur ósonlagið verið í hættu en samræmd alþjóðleg viðleitni hefur verið unnin til að gera við það og endurnýja það.

Aukinn fjöldi geimskota og heimsendinga veldur því að fleiri málmar koma inn í heiðhvolfið. Þegar eldflaugum er skotið á loft og gervihnöttum beitt, skilja þær eftir sig slóð málmagna sem geta haft áhrif á andrúmsloftið á þann hátt sem vísindamenn eru enn að reyna að skilja.

Að lokum bendir rannsóknin á þörfina fyrir frekari rannsóknir til að ákvarða nákvæmar afleiðingar geimaldarinnar á lofthjúp jarðar. Niðurstöðurnar benda til þess að aukin tilvist málma frá geimförum og gervihnöttum geti haft áhrif á loftslag, ósonlagið og almenna búsetu plánetunnar okkar.

