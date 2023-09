Skilningur á áhrifum stjörnu á fjarreikistjörnumælingar: Innsýn frá TRAPPIST-1 b

By

Nýleg rannsókn sem gerð var af stjörnufræðingum með gögnum frá James Webb geimsjónauka (JWST) varpaði ljósi á áhrif stjörnu á athuganir á fjarreikistjörnum. Áhersla rannsóknarinnar var TRAPPIST-1 b, sú reikistjarna sem er næst stjörnu sinni í TRAPPIST-1 sólkerfinu. TRAPPIST-1 er stjarna í 40 ljósára fjarlægð frá jörðinni og hún er umkringd sjö fjarreikistjörnum á stærð við jörðina.

Athuganirnar leiddu í ljós að TRAPPIST-1 b gæti ekki haft lofthjúp eða lofthjúpur þess gæti innihaldið þungar sameindir eins og koltvísýring, sem gerir það erfitt að greina það. Rannsóknin sýndi hins vegar einnig veruleg áhrif stjörnunnar sjálfrar á mælingarnar. Hópurinn lagði áherslu á að skilningur á áhrifum stjörnunnar skipti sköpum fyrir framtíðarmælingar á plánetum á byggilegu svæði, eins og TRAPPIST-1 d, e og f.

Stjörnuvirkni og mengun voru skilgreind sem lykilatriði við að ákvarða eðli fjarreikistjörnu. Stjörnumengun vísar til áhrifa eigin einkenna stjörnunnar, svo sem bletta og augnablika, á mælingar á lofthjúpi fjarreikistjörnunnar. Rannsakendur fundu sannfærandi vísbendingar um mengun stjarna í TRAPPIST-1 b og öðrum plánetum í kerfinu. Virkni stjörnunnar getur skapað villandi merki sem hugsanlega leitt til rangrar túlkunar á lofthjúpi fjarreikistjörnunnar.

Rannsóknin undirstrikar mikilvægi þess að huga að mengun stjarna við skipulagningu framtíðarmælinga á öllum fjarreikistjörnukerfum, sérstaklega þeim sem eru í kringum rauðar dvergstjörnur eins og TRAPPIST-1. Þessar stjörnur geta sýnt mikla virkni, þar á meðal bletti og tíða blossa. Rannsakendur bentu einnig á áskorunina við að búa til líkan af ófyrirsjáanlegum atburðum eins og stjörnublossum, sem geta haft áhrif á mælingar á ljósi sem er lokað af plánetunni.

Þó að TRAPPIST-1 b hafi ef til vill ekki marktækt andrúmsloft, er það enn forvitnilegur frambjóðandi fyrir frekara nám. TRAPPIST-1 kerfið í heild sinni gefur von um að finna hugsanlega byggilegt umhverfi utan sólkerfisins okkar. Frekari rannsóknir og athuganir munu halda áfram að afhjúpa leyndardóma þessa heillandi fjarreikistjörnukerfis.

