Hátíðahöld á Indlandi 2023: Geimrannsóknir og frumkvöðlastarf

Indverska geimrannsóknastofnunin (ISRO) ætlar að hýsa margvíslega viðburði til að fagna World Space Week (WSW) 2023 í höfuðborg ríkisins. WSW, sem er fagnað um allan heim frá 4. til 10. október ár hvert, minnist þess að Spútnik, fyrsta gervi gervihnötturinn, hafi verið skotið á loft og framkvæmd geimsáttmálans. Þema WSW í ár er „Rým og frumkvöðlaskap“.

Til að virkja nemendur og almenning í geimtengdri starfsemi hafa Vikram Sarabhai geimmiðstöðin (VSSC), Liquid Propulsion Systems Center (LPSC) og ISRO Inertial Systems Unit (IISU) komið saman til að skipuleggja WSW viðburði á Indlandi. Einn af hápunktunum er spurningakeppni milli skóla í Kerala um þemað „Geim“, þar sem forkeppnin fer fram á netinu 30. september og lokaumferðirnar eru haldnar á VSSC 7. október.

Almenningur er lykilþáttur í hátíðinni og hefur ýmislegt verið skipulagt. Þann 7. október verður skipulagt borgarakynningaráætlun, sérstaklega fyrir íbúa Kerala eldri en 55 ára. Þátttakendur munu fá tækifæri til að verða vitni að hljómandi eldflaugaskot, heimsækja geimsafnið og eiga samskipti við ISRO vísindamenn.

Að auki verður opið hús skipulagt fyrir nemendur og almenning til að kanna heim geimvísinda. Rohini-flokkshljóðflaugunum verður skotið á loft bæði 6. og 7. október klukkan 11.45. Þetta mun gefa þátttakendum tækifæri til að verða vitni að krafti þessara eldflauga í návígi.

Ennfremur munu ISRO vísindamenn halda fyrirlestra um ýmis geimtengd efni alla vikulanga hátíðina. Þessi útrás miðar að því að hvetja og fræða nemendasamfélagið.

Í tengslum við hátíðarhöldin verður eins dags vinnustofa um „geim og frumkvöðlaskap“ á vegum VSSC, LPSC, IISU og Indian Institute of Space Science and Technology (IIST). Á vinnustofunni verða boðið erindi sérfræðinga frá ISRO, Indian National Space Promotion and Authorization Center (IN-SPACe), Kerala Space Park og farsælum sprotafyrirtækjum.

Hátíðahöldin í World Space Week 2023 á Indlandi lofa að verða spennandi könnun á geimnum og frumkvöðlastarfi. Með margvíslegri starfsemi sem miðar að nemendum, almenningi og jafnvel upprennandi frumkvöðlum, miðar þessi atburður að því að efla áhuga og þátttöku á sviði geimvísinda.

