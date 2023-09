Brian May, stjarneðlisfræðingur og drottningargítarleikari, aðstoðar NASA við að kortleggja smástirni Bennu

Brian May, hinn goðsagnakenndi gítarleikari hljómsveitarinnar Queen, hefur lagt sitt af mörkum í verkefni NASA að kortleggja og ná í sýnishorn af smástirninu Bennu. May, sem er með doktorsgráðu í stjarneðlisfræði, vann í samstarfi við vísindamanninn Claudia Manzoni til að búa til raunhæfar þrívíddarmyndir af geimferðum. Með því að nota þessar myndir hjálpaði May að kortleggja Bennu og finna öruggt lendingarsvæði fyrir OSIRIS-REx rannsakann sem safnaði sýninu.

Samstarfið hófst þegar May sendi hljómtæki — þrívíddarmyndir gerðar úr OSIRIS-REx verkefnismyndum — til verkefnisstjórans Dante Lauretta. Lauretta var undrandi yfir gæðum hljómflutningstækjanna og viðurkenndi möguleika þeirra við að finna lendingarstað fyrir sýnishornið. May, Manzoni, Lauretta og fleiri unnu saman að verkefninu, sem leiddi af sér bókina „Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid.

Þetta er ekki fyrsta þátttaka May í NASA. Árið 2015 starfaði hann sem vísindasamstarfsmaður í New Horizons verkefninu, sem kannaði Plútó. May er ekki aðeins þekktur fyrir framlag sitt til stjarneðlisfræðinnar heldur einnig sem lagahöfundurinn á bak við marga af smellum Queen, þar á meðal „We Will Rock You“ og „I Want It All“.

Ástríða May fyrir geimnum og vísindum kemur fram í virkum hlutverki hans í NASA verkefnum. Sérþekking hans og sköpunarkraftur sem stjarneðlisfræðingur og gítarleikari heldur áfram að hafa áhrif á þessu sviði.

