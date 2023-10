Loftslagsbreytingar ógna ótrúlegum líftíma leðurblöku, samkvæmt rannsóknum

Nýleg rannsókn sem birt var í Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences bendir til þess að ótrúlegur líftími leðurblöku gæti verið í hættu vegna hækkandi hitastigs á jörðinni. Rannsóknin, unnin af vísindamönnum frá University College í Dublin og háskólanum í Bristol, beindist að vetrardvala hóps villtra hrossagaflaka.

Rannsakendur komust að því að sveiflur í veðri á dvalatíma leðurblökunnar höfðu áhrif á sameindakerfið sem ber ábyrgð á langlífi þeirra. Telómerar, sem eru DNA-stykki sem verja enda litninga, styttast í hvert sinn sem fruma skiptir sér. Þetta styttingarferli tengist öldrun og öldrunartengdum sjúkdómum.

Rannsóknin leiddi í ljós að leðurblökur sem komu oftar úr dvala vegna hlýrra aðstæðna voru með marktækt styttri telómer samanborið við fyrri vetur með kaldara hitastigi. Prófessor Emma Teeling við University College í Dublin lýsti yfir áhyggjum af þessum niðurstöðum og sagði að spáð hækkun á hitastigi á jörðinni gæti takmarkað jákvæð áhrif vetrardvalar hjá villtum leðurblökum.

Dr. Megan Power, aðalhöfundur rannsóknarinnar, rakti yfir 200 villtar hrossagylfur yfir þrjá vetur til að kanna áhrif vetrardvalar á telómer. Rannsóknirnar leiddu í ljós að dvala virkar sem endurnýjun, þar sem telómerarnir lengjast frekar en styttast á dvalatímabilinu. Þessi framlenging er líklega vegna tjáningar á ensíminu telomerasa, sem gerir telómerískt DNA kleift að endurtaka sig án þess að valda skaða.

Niðurstöður rannsóknarinnar leggja áherslu á hugsanlegar afleiðingar breyttra loftslagsskilyrða á langlífa eðli leðurblöku. Tegundir með langan líftíma og hægan æxlunarhraða, eins og leðurblökur, eru sérstaklega viðkvæmar fyrir umhverfisbreytingum. Rannsakendur leggja áherslu á mikilvægi þess að skilja hvernig leðurblökur verða fyrir áhrifum af og aðlagast hröðum loftslagsbreytingum.

Frekari rannsókna er þörf til að kanna hlutverk telomerasa í framlengingu telómera í dvala. Rannsóknin varpar ljósi á áhrif loftslagsbreytinga á vistfræði og lifun leðurblökustofna og leggur áherslu á þörfina fyrir áframhaldandi rannsóknir og verndunarviðleitni til að vernda þessar óvenjulegu skepnur.

