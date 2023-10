Hin óvæntu leyndarmál falin undir jarðskorpunni

By

Í tímamótarannsókn hafa vísindamenn gert heillandi uppgötvun um möttul jarðar - lagið á milli jarðskorpunnar og kjarnans. Það kemur í ljós að undir fótum okkar liggur gríðarstórt vatnsgeymir, sambærilegt að stærð og Kyrrahafið, Atlantshafið og Indlandshafið samanlagt.

Ólíkt fljótandi vatni sem við þekkjum á yfirborði jarðar er þetta vatn geymt í formi jóna inni í kristöllum innan möttulsins. Þessi niðurstaða ögrar þeirri langvarandi trú að efri og neðri möttlin séu vatnslaus. Það bendir til þess að umskiptasvæðið á milli þeirra, sem er staðsett um 255-410 mílur neðanjarðar, sé í raun blautt.

Rannsakendur gerðu tilraunir á steinum sem eru dæmigerðar fyrir möttulskiptisvæðið. Með því að athuga seigjustig þessara steina fundu þeir fylgni við mæld magn möttulsins. Þetta gefur til kynna að umbreytingarsvæðið inniheldur örugglega vatn.

Ennfremur bendir rannsóknin til þess að jörðin gæti verið „blaut alla leið niður í kjarna hennar“. Lagt er til að möttillinn sjálfur sé fær um að framleiða vatn með efnahvörfum, frekar en að treysta eingöngu á árekstra við ísríkar halastjörnur í fyrstu sögu plánetunnar.

Opinberun þessa mikla neðanjarðarvatnskerfis hefur áhrif út fyrir okkar eigin plánetu. Það vekur möguleika á því að önnur himintungl, þar á meðal plánetur utan sólar, gætu einnig geymt falin höf innan möttulanna.

Tilvist vatns djúpt í iðrum jarðar hefur hugsanlegar afleiðingar fyrir skjálftavirkni. Þegar vatnið sleppur úr kristöllum getur það myndað gífurlegan þrýsting sem á endanum komið af stað jarðskjálftum sem eiga upptök sín hundruð kílómetra undir yfirborðinu. Þetta varpar nýju ljósi á dularfullan uppruna ákveðinna jarðskjálftaatburða.

Þrátt fyrir þessar ótrúlegu niðurstöður er vísindasamfélagið enn í óvissu um nákvæmlega uppruna og magn vatns á plánetunni okkar. Áframhaldandi umræða undirstrikar hversu flókin þróun jarðar er og mikilvægi hennar til að skilja önnur himintungl.

FAQ:

Sp.: Hvar fannst vatnið í rannsókninni?

A: Vatnið er að finna í möttlinum, lagið á milli jarðskorpunnar og kjarnans.

Sp.: Hvernig er vatnið geymt?

A: Vatnið er geymt í kristöllum sem jónir frekar en í fljótandi formi.

Sp.: Hvaða þýðingu hefur uppgötvunin fyrir skjálftavirkni?

A: Losun vatns úr kristöllum getur hugsanlega kallað fram jarðskjálfta djúpt undir yfirborði jarðar.

Sp.: Gætu aðrar plánetur falið vatn í möttlum sínum?

A: Já, það er mögulegt að önnur himintungl, þar á meðal plánetur utan sólar, innihaldi einnig falin höf innan möttulanna.

Sp.: Hvar get ég fundið frekari upplýsingar um þetta efni?

A: Fyrir frekari upplýsingar geturðu lesið upprunalegu greinina á [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).