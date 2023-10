Ný orkugjafi: Uppskera rafmagns frá sameindahreyfingu

By

Vísindamenn hafa uppgötvað efnilega nýja nálgun til að framleiða rafmagn með því að virkja hreyfingu sameinda. Þó að ölduorkutækni hafi þegar reynst áhrifarík uppspretta orkuframleiðslu, hafa vísindamenn nú komist að því að jafnvel sameindir í hvíld búa yfir eðlislægri orku sem hægt er að virkja.

Í grein sem birt var í APL Materials prófuðu vísindamenn sameindaorkuuppskerutæki sem fangar orkuna frá náttúrulegri hreyfingu sameinda í vökva. Með því að sökkva nanóarrays af piezoelectric efni í vökva gátu vísindamennirnir breytt hreyfingu vökvans í stöðugan rafstraum. Þessi bylting hefur tilhneigingu til að framleiða umtalsvert magn af orku, miðað við mikið magn lofts og vökva á jörðinni.

Tækið notar sinkoxíð, piezoelectric efni, sem myndar rafstraum þegar það verður fyrir hreyfingu. Rannsakendur báru saman hreyfingu sinkoxíðþráðanna við þang sem veifaði í sjónum. Kosturinn við þetta tæki er að það treystir ekki á neina utanaðkomandi krafta, sem gerir það að breytilegum hreinum orkugjafa. Það opnar möguleikann á að búa til raforku með sameindahitahreyfingu vökva, sem er í grundvallaratriðum frábrugðin hefðbundinni vélrænni hreyfingu.

Umsóknir um þessa tækni eru miklar. Það er hægt að nota til að knýja nanótækni eins og ígræðanleg lækningatæki. Einnig er hægt að stækka tækið upp í rafala í fullri stærð fyrir kílóvatta-orkuframleiðslu. Rannsakendur eru nú þegar að vinna að því að bæta orkuþéttleika tækisins með því að prófa mismunandi vökva, afkastamikil piezoelectric efni og nýjan tækjaarkitektúr.

Þessar tímamótarannsóknir veita spennandi leið til að framleiða rafmagn sem er ekki háð hefðbundnum ytri orkugjöfum eins og vindorku, vatnsafli eða sólarorku. Hæfni til að nýta innbyggða orku sameinda opnar nýja möguleika fyrir sjálfbærar og hreinar orkulausnir í framtíðinni.

