Fyrsta opinbera stjörnuveislan í Hanle Dark Sky Reserve býður upp á einstaka upplifun fyrir áhugamannastjörnufræðinga

Indian Institute of Astrophysics (IIA), í samvinnu við Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, skipulagði fyrstu opinberu stjörnuveisluna fyrir reynda áhugamannastjörnufræðinga. Viðburðurinn fór fram í Hanle Dark Sky friðlandinu í austurhluta Ladakh dagana 12.-15. október. Hanle, heimkynni indversku stjörnuathugunarstöðvarinnar, býður upp á dimman himin og þurrt veður sem er tilvalið til að fylgjast með himintungum.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) hefur einn dimmasta himinn á Indlandi og nær yfir svæði sem er um það bil 22 km í radíus. Friðlandið var stofnað af UT Ladakh til að varðveita óspilltan dimman himin og stjórna ljósmengun af mannavöldum. Það styður ekki aðeins stjarnfræðilegar rannsóknir heldur stuðlar einnig að stjarnferðamennsku og stuðlar að félagslegri og efnahagslegri þróun staðbundinna þorpa.

Um 30 áhugamannastjörnufræðingar mættu í stjörnuveisluna og komu með sjónauka sína og myndavélar til að fanga fegurð næturhiminsins án truflana ljósmengunar. Ajay Talwar, margverðlaunaður stjörnuljósmyndari, lagði áherslu á mikilvægi dökks himins til að fylgjast með daufum hlutum og taka nákvæmar ljósmyndir. Hann lagði áherslu á að ákveðin stjarnfræðileg fyrirbæri eins og False Dawn og Zodiacal Light væri aðeins hægt að sjá frá Hanle vegna myrkurs þess.

Einn af hápunktum stjörnuveislunnar var tækifærið til að verða vitni að og mynda Stjörnuljósið, sem er dauft sólarljósið sem ryk er dreift í plani sólkerfisins. Þátttakendur gátu fylgst með þessu fyrirbæri tvö kvöld í röð.

Viðburðurinn laðaði að sér þátttakendur frá ýmsum stöðum um Indland, þar á meðal Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep og Mumbai. Sudhash Natarajan frá Stjörnufræðifélaginu í Bangalore minntist á hvernig Bortle-1 himinn Hanle, sem er nefndur dimmasta stigið, gerði honum kleift að fylgjast með óljósum daufum vetrarbrautum. Hann lýsti yfir áhuga sínum á því að snúa aftur til Hanle á hverju ári.

Til viðbótar við stjörnuflokkinn hefur IIA, með styrk frá UT Ladakh, útvegað 24 litla sjónauka til völdum þorpsbúum í friðlandinu og þjálfað þá sem stjörnufræðisendiherra. Þetta frumkvæði miðar að því að taka þátt í og ​​fræða nærsamfélagið um stjörnufræði og auka enn frekar möguleika Hanle í stjörnuferðamennsku.

Framkvæmdastjóri IIA, prófessor Annapurni Subramaniam, lýsti ánægju sinni með að deila hinum einstaka himni HDSR með áhugafólki um stjörnufræði og hrósaði þjálfun sveitarfélaga sem stjörnufræðisendiherra fyrir ferðamenn.

Á heildina litið gaf fyrsta opinbera stjörnuveislan í Hanle Dark Sky Reserve áhugamönnum stjörnufræðinga tækifæri til að upplifa óspillta dimma himininn og fanga himintungla í smáatriðum. Árangur viðburðarins hefur bent á möguleika Hanle sem eftirsótts áfangastaðar fyrir áhugafólk um stjörnufræði á Indlandi og víðar.

Skilgreiningar:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): Stofnun sem stundar rannsóknir á ýmsum sviðum stjarneðlisfræði og stjörnufræði á Indlandi.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: Deild sem ber ábyrgð á verndun og verndun dýralífs á Union Territory of Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Svæði með um það bil 22 km radíus í kringum Hanle sem hefur verið útnefnt sem dökk himins friðland til að stjórna ljósmengun og varðveita dimma himinn fyrir stjörnurannsóknir og stjarnferðamennsku.

– Falsk dögun: Fyrirbæri sem sést fyrir dögun þar sem himinninn virðist vera upplýstur þó að sólin sé ekki enn komin upp.

– Dýramerkisljós: Dauft sólarljós dreift af ryki í plani sólkerfisins, sýnilegt á dimmum himni fyrir dögun eða eftir sólsetur.

– Bortle Scale: Tölulegur kvarði sem mælir myrkur næturhiminsins, þar sem Bortle-1 er dimmasta stigið.

– Stjörnufræðisendiherrar: Þorpsbúar innan Hanle Dark Sky friðlandsins sem hafa verið þjálfaðir í að fræða og leiðbeina ferðamönnum í stjörnufræðitengdri starfsemi.

Heimildir: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.