Rannsókn sýnir aukna yfirborðsbráðnun á Grænlandi og minni bráðnun á Suðurskautslandinu

Nýleg rannsókn sem gerð var af vísindamönnum við Utrecht háskólann og háskólann í Kaliforníu í Irvine (UCI) hefur leitt í ljós að yfirborðsbráðnun íss á Grænlandi hefur farið hraðari á síðustu áratugum, en á Suðurskautslandinu hefur það verið að hægja á sér. Vísindamennirnir lögðu áherslu á hlutverk katabatic og Foehn vinda í bráðnunarferli Grænlandsjökuls. Þessir vindar, sem koma með heitt og þurrt loft upp á topp jökla, hafa stuðlað að meira en 10% aukningu bráðnunar á Grænlandi undanfarin tíu ár. Hins vegar hefur áhrif þeirra á íshellu Suðurskautslandsins minnkað um 32%.

Í rannsókninni voru notuð svæðisbundin loftslagslíkön til að meta áhrif þessara vinda á ísbreiður bæði á Grænlandi og Suðurskautslandinu. Niðurstöðurnar sýndu að vindar sem falla niður eru ábyrgir fyrir verulegri bráðnun yfirborðsíss á báðum svæðum. Þessi yfirborðsbráðnun leiðir til afrennslis og vatnsbrota í ísbreiðunni, sem leiðir til aukins ferskvatnsrennslis til sjávar og stuðlar að lokum að hækkun sjávarborðs.

Charlie Zender, meðhöfundur rannsóknarinnar og UCI prófessor í jarðkerfisvísindum, lagði áherslu á að þótt áhrif vindanna séu umtalsverð séu áhrif hlýnunar jarðar ólík á suðurhveli og norðurhveli jarðar. Á Grænlandi hefur hlýnandi hitastig ásamt áhrifum vindanna leitt til 34% aukningar á heildarbráðnun yfirborðsíssins. Zender rakti þetta til áhrifa hnattrænnar hlýnunar á Norður-Atlantshafssveifluna (NAO), sem hefur valdið þrýstingi á háum breiddargráðu undir eðlilegri breiddargráðu og fært hlýtt loft til Grænlands og norðurslóða.

Á hinn bóginn, síðan 2000, hefur Suðurskautslandið upplifað minnkun á heildar yfirborðsbráðnun um um 15%. Þessi samdráttur er fyrst og fremst vegna minnkunar á bráðnun í niðurhlíðum sem myndast af vindi vegna hruns tveggja íshellna á Suðurskautslandinu. Að auki hefur endurheimt ósonholsins í heiðhvolfi Suðurskautslandsins veitt tímabundna einangrun, sem verndar yfirborðið fyrir frekari bráðnun.

Mikilvægt er að fylgjast með og búa til líkön af bráðnuninni bæði á Grænlandi og Suðurskautslandinu þar sem ísbreiður þeirra versna, þar sem þeir halda nú yfir 200 fet af vatni upp úr sjónum. Bráðnun þessara íshella hefur þegar stuðlað að 0.75 tommu hækkun sjávarborðs á heimsvísu síðan 1992. Þó að Grænland hafi verið aðal drifkraftur sjávarborðshækkunar undanfarna áratugi, er Suðurskautslandið að ná sér á strik og mun að lokum ráða yfir sjávarmáli í framtíðinni. rísa.

Heimildir:

– Rannsókn: „Wind-Associated Melt Trends and Contrasts Between the Greenland and Antarctic Ice Sheets“ birt í Geophysical Research Letters

– EcoWatch – Um okkur: EcoWatch var stofnað árið 2005 sem umhverfisblað í Ohio og er stafrænn vettvangur tileinkaður birtingu vönduðs, vísindamiðaðs efnis um umhverfismál, orsakir og lausnir.