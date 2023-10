Efast um Einstein og Euler: Prófa lögmál þyngdaraflsins í alheiminum

Árið 1915 kynnti Albert Einstein kenningu sína um almenna afstæðiskenningu, sem umbreytti skilningi okkar á alheiminum. Í stað þess að líta á rúm og tíma sem fastar einingar, lagði Einstein til að þau væru kraftmikil og samtvinnuð efni og ljósi. Jöfnur hans útskýrðu hvernig efni sveigjast og sveigjast rúm-tíma og hefur áhrif á hreyfingu stjarna, vetrarbrauta og ljóss.

En getum við verið viss um að jöfnur Einsteins séu alltaf gildar? Eru aðstæður þar sem þær gætu verið brotnar eða þar sem jöfnurnar sem 18. aldar stærðfræðingurinn Leonhard Euler lagði til gætu þurft að breyta? Þetta er spurning sem vísindamenn hafa verið að kanna, sérstaklega í ljósi þeirra leyndardóma sem enn eru til í alheiminum okkar.

Einn þessara leyndardóma er hulduefni, tegund efnis sem ekki er hægt að greina með núverandi sjónaukum. Á þriðja áratugnum tók Fritz Zwicky fram að það væri fimm sinnum meira efni í alheiminum en það sem við gátum greint. Hann kallaði þetta óséða mál „myrkt efni“. Vísindamönnum hefur ekki tekist að bera kennsl á hulduefnisagnir eða skilja hegðun þeirra. Gæti hulduefni verið háð öðrum kröftum en venjulegt efni og ögrað þannig jöfnu Euler?

Önnur ráðgáta er sú athugun að útþensla alheimsins sé að hraða, þvert á það sem kenning Einsteins spáir. Vísindamenn eru enn að reyna að skilja orsök þessarar hegðunar. Er til annað „dökkt“ efni með fráhrindandi þyngdarafl? Eða á kenning Einsteins um þyngdarafl ekki við á mjög stórum mælikvarða? Þessir leyndardómar veita hvatningu til að prófa lögin sem Einstein og Euler lögðu til.

Vísindamenn hafa rannsakað hegðun þyngdaraflsins yfir miklum vegalengdum í alheiminum. Þeir hafa borið kennsl á merki um breyttan þyngdarafl sem kallast „þyngdaraflið“. Samkvæmt almennri afstæðisfræði ættu ljós og efni að upplifa sömu beygju þegar ferðast er í gegnum brenglað tímarúm. Með því að bera saman hvernig vetrarbrautir falla niður í þyngdarholur og hvernig ljósið frá þessum vetrarbrautum beygir, geta vísindamenn ákvarðað hvort um þyngdarstig sé að ræða.

Hins vegar, ef þyngdaraflið greinist, er erfitt að ákvarða hvort það sé vegna breytinga á lögum Einsteins eða breytinga á jöfnu Eulers. Til að greina á milli þessara tveggja þurfa vísindamenn að mæla áhrifin sem kallast „þyngdarrauðvik,“ sem hægt er að gera með sjónaukum eins og Dark Energy Spectroscopic Instrument og Square Kilometer Array.

Í nýlegri rannsókn sem birt var í Nature Astronomy komust vísindamenn að þeirri niðurstöðu að mæling á þyngdarskriði ein og sér geti ekki ákvarðað hvort um sé að ræða breytingu á lögum Einsteins eða jöfnu Eulers. Hins vegar, með því að mæla þyngdarrauðvikið, gæti verið hægt að gera þennan greinarmun. Áskorunin felst í þeirri staðreynd að sjónaukar geta aðeins mælt sameiginlega hreyfingu vetrarbrauta, sem innihalda bæði venjulegt efni og hult efni. Að greina á milli áhrifa hulduefnis og breytts þyngdarafls verður erfitt í þessari atburðarás.

Þyngdarrauðvik, sem er eingöngu undir áhrifum tímabrenglunar, veitir leið til að kanna þyngdarkraftinn beint. Þegar ljós sleppur við þyngdargetu færist litur þess í átt að rauðu, sem gefur til kynna þyngdarrauðvikið. Þessi áhrif eru frábrugðin þyngdarlinsu, sem stafar af bæði rúm- og tímaskekkjum.

Að lokum, að kanna réttmæti jöfnur Einsteins og Eulers er mikilvæg viðleitni til að skilja leyndardóma alheimsins okkar. Þó að mæling á þyngdarafl gæti ekki gefið endanlegt svar, gæti mæling á þyngdarrauðvikinu hjálpað til við að greina á milli breytinga á þyngdarafl Einsteins og jöfnu Eulers. Frekari framfarir í sjónaukum og athugunartækni munu gera vísindamönnum kleift að afhjúpa hið sanna eðli þyngdaraflsins og alheimsins.

Heimildir:

– Einstein og Euler: Testing the Laws of Gravity in the Universe, Ruslan Batiuk, Adobe stock, [uppspretta URL]

(Athugið: vefslóðum hefur verið sleppt samkvæmt leiðbeiningunum)