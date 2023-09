Sveigjanleiki í hegðun auðveldar hraða stækkun umfangs í brjóstholum

By

Vísindamenn frá Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara og University of Rochester hafa komist að því að stórhala, fuglategund sem hefur stækkað hratt um Norður-Ameríku, á velgengni sína að þakka. hegðun. Rannsakendur komust að því að grjóthvellur hafa aukið búsvæði sitt og aðlagast því að búa í þéttbýli og þurru umhverfi, ólíkt nánustu ættingja þeirra, bátshalanum.

Rannsóknin, sem byggð var á borgarafræðilegum athugunum á fuglatilvikum á árunum 1979 til 2019, leiddi í ljós að rjúpurnar fluttu ekki einfaldlega inn í ný búsvæði sem samsvaruðu fyrri kröfum þeirra heldur stækkuðu svið þeirra með virkum hætti með því að breyta búsvæðisvali sínu. Aftur á móti færðu bátsflögur aðeins útbreiðslusvæði sitt aðeins norður á bóginn til að bregðast við loftslagsbreytingum.

Rannsakendur rannsökuðu einnig hlutverk hegðunar í hæfni grjótflóa til að laga sig að nýjum búsvæðum. Þeir komust að því að íbúar á jaðri sviðsins sýndu meiri sveigjanleika og þrautseigju samanborið við íbúa sem ekki eru á brún. Rannsakendur velta því fyrir sér að þrautseigja geri einstaklingum kleift að finna lausnir á áskorunum í nýju umhverfi, á meðan breytileiki í sveigjanleika innan íbúa eykur líkurnar á farsælli stækkun.

Niðurstöðurnar undirstrika mikilvægi sveigjanleika og þrautseigju við að auðvelda hraða útvíkkun og benda til þess að skilningur á því hvernig tegundir eins og hálshvolf aðlagast nýju umhverfi gæti veitt innsýn til að hjálpa fækkandi tegundum að takast á við umhverfisbreytingar.

Heimild: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)