Töfrandi vinningsmyndirnar úr keppninni um stjörnuljósmyndara ársins 2023

Konunglega stjörnustöðin í Greenwich hefur opinberað stórkostlegar vinningsmyndir úr keppninni um stjörnuljósmyndara ársins 2023. Keppnin er nú haldin í 15. sinn og miðar að því að varpa ljósi á verk áhugamanna geimljósmyndara alls staðar að úr heiminum.

Sigurmynd keppninnar í ár, sem ber titilinn „Andromeda, Óvænt,“ var tekin af Marcel Drechsler, Xavier Strottner og Yann Sainty frá Þýskalandi og Frakklandi. Myndin fangar súrefnisboga sem aldrei hefur sést áður við hlið Andrómedu vetrarbrautarinnar. Að sögn ljósmyndaranna var myndin slysauppgötvun þar sem þeir ætluðu í upphafi að ná fallegri mynd af Andrómedu vetrarbrautinni en lentu í þessu óvænta fyrirbæri.

Ljósmyndin hefur vakið athygli vísindamanna um allan heim sem eru nú í samstarfi við að rannsaka þennan risastóra hlut.

Auk heildarsigurvegarans veitir keppnin viðurkenningar fyrir sigurvegara í ýmsum flokkum. Sumir af athyglisverðum sigurvegurum í flokki eru:

– Skyscapes ljósmyndari ársins: „Grand Cosmic Fireworks“ eftir Angel An, sem sýnir sprites, sjaldgæft andrúmsloftsfyrirbæri sem líkist flugeldum.

– Sólarljósmyndari ársins: „A Sun Question“ eftir Eduardo Schaberger Poupeau, þar sem sólin er með þráði í lögun spurningamerkis.

– Tunglljósmyndari ársins: „Mars-Set“ eftir Ethan Chappel, sem fangar huldumál á Mars sem átti sér stað 8. desember 2022.

– Ljósmyndari ársins: „Brushstroke“ eftir Monika Deviat, sem sýnir fegurð norðurljósa í einangrun.

– Reikistjörnur, halastjörnur og smástirni Ljósmyndari ársins: „Suspended in a Sunbeam“ eftir Tom Williams, sem gefur einstaka sýn á Venus í innrauðum/útfjólubláum fölskum lit.

– Fólk og geimljósmyndari ársins: „Zeila“ eftir Vikas Chander, sem sýnir svikular strandlengjur Atlantshafsstrandarinnar sem snýr að Namibíu.

– Stjörnu- og þokuljósmyndari ársins: „Ný flokkur vetrarbrautaþoka umhverfis stjörnuna YY Hya“ eftir Marcel Drechsler, sem sýnir uppgötvun áður óþekktra vetrarbrautaþoka.

– Sir Patrick Moore-verðlaunin fyrir besti nýliðinn: "Sh2-132: Blinded by the Light" eftir Aaron Wilhelm, með Sh2-132-samstæðunni nálægt landamærum Cepheus og Lacerta stjörnumerkjanna.

– Ungur ljósmyndari ársins: „The Running Chicken Nebula“ eftir Runwei Xu og Binyu Wang, sem sýnir stjörnuþyrpinguna Collinder 249 innan glóandi gasþoku.

– Annie Maunder-verðlaunin fyrir nýsköpun í mynd: „Black Echo“ eftir John White, sem fangar hljóð svartholsins í miðju Perseus-vetrarbrautarinnar með því að nota hljóðuppsprettuefni frá Chandra Sonification Project NASA.

Þessar ótrúlegu myndir sýna fegurð og undur alheimsins okkar og þjóna sem vitnisburður um kunnáttu og ástríðu áhugamanna geimljósmyndara um allan heim.

Heimildir: vefsíða Stjörnufræðings ljósmyndara ársins