Kannaðu hlutverk nýsköpunarmiðlara við að móta framtíð gervigreindrar verkfræðilíffræði

Vísindamenn frá Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) við AMBS hafa nýlega framkvæmt rannsókn sem ber titilinn „Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology,“ sem skoðar mikilvæga hlutverkið. nýsköpunarmiðlara við að hafa áhrif á nýstárleg vistkerfi.

Rannsóknin beinist að vaxandi sviði gervigreindrar líffræði (AI-EB) og afleiðingum þess á stafrænni öld. Þessi samruni tækni vekur ekki aðeins vísindalegar spurningar heldur einnig siðferðilegar, félagslegar og efnahagslegar áhyggjur. Til að takast á við þessi flóknu mál tóku rannsakendur þátt í ýmsum hagsmunaaðilum sem eru djúpt þátttakendur í AI-EB nýsköpunarsviðinu.

Kjarni þessarar rannsóknar er rannsókn á því hvernig nýsköpunarmiðlarar, lykilaðilar í vistkerfi nýsköpunar, huga að samfélagslegum og umhverfislegum markmiðum samhliða efnahagslegum markmiðum. Þó að leiðbeiningar um ábyrgar nýsköpun hvetji til þessa jafnvægis, sýna niðurstöðurnar að nýsköpunarmiðlarar á sviði verkfræðilíffræði hafa tilhneigingu til að forgangsraða hefðbundnum aðferðum við skala- og markaðssetningu.

Gert er ráð fyrir að rannsóknirnar hafi veruleg áhrif á þróun nýsköpunarmiðlara og stjórnun rannsókna innan AI-EB sviðsins. Höfundarnir halda því fram að heildræn nálgun sem tekur bæði til samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa AI-EB, auk markaðssetningar, sé lykilatriði til að virkja að fullu möguleika þessarar vaxandi tækni.

Þessi rannsókn varpar ljósi á mikilvægi nýsköpunarmiðlara við að móta framtíð gervigreindrar líffræði. Það undirstrikar þörfina fyrir samviskusamlega nálgun sem jafnvægir efnahagsleg, félagsleg og umhverfissjónarmið til að hámarka ávinninginn af þessari umbreytingartækni.

Heimild: Claire Holland o.fl., Innovation intermediaries at the convergence of digital technology, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Háskólinn í Manchester)