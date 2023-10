Eru menn betri en vélmenni í hópvinnuáskorunum? Ný rannsókn sýnir mikilvægi samvinnu

By

Byltingarkennd rannsókn á vegum Ph.D. nemendur frá háskólanum í Newcastle hafa varpað ljósi á kraftinn á milli manna og vélmenna í teymistengdum verkefnum. Rannsóknin beindist að því að bera saman frammistöðu liða sem samanstanda af bæði mönnum og gervigreindum leikmönnum á móti liðum sem samanstanda eingöngu af mannlegum leikmönnum. Þessar rannsóknir miðuðu að því að meta hópvinnugetu manna og vélmenna í tölvutengdri áskorun svipað og vinsæla spilakassaleiknum, Pong.

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að manna lið stóðu sig betur en lið með vélmenni. Það kom fram að mannlegir leikmenn sýndu yfirburða innsæi, sem gerði þeim kleift að skilja aðgerðir maka síns og gera breytingar til að bæta árangur liðsins. Aftur á móti virtust lið með vélmennaleikmann skorta þetta samkeppnisforskot, sem undirstrikar mikilvægi mannlegs innsæis og aðlögunarhæfni í samvinnuumhverfi.

Það sem er sérstaklega forvitnilegt er að rannsóknin kannaði líka hvort lið stóðu sig betur þegar þau unnu saman eða kepptu hvert við annað. Það kom á óvart að lið sem spiluðu í samvinnu reyndust standa sig betur en lið sem stunda samkeppnisleik. Þessi niðurstaða ögrar þeirri almennu trú að samkeppni auki frammistöðu og undirstrikar mikilvægan ávinning af samvinnu og samlegðaráhrifum til að ná árangri í liðinu.

Rannsóknin sem Ph.D. nemendur Laiton Hedley og Murray Bennett frá Newcastle Cognition Lab í sálfræðivísindasviði háskólans í Newcastle leggja sitt af mörkum á sviði hugrænnar sálfræði. Með áherslu á að skilja hvernig heilinn virkar, rannsakar hugræn sálfræði ferla eins og hugsun, muna og nám.

Þessi byltingarkennda rannsókn, sem birt var í tímaritinu Topics in Cognitive Science, veitir dýrmæta innsýn í teymishæfileika manna og vélmenna. Með því að leggja áherslu á mikilvægi samvinnu fram yfir samkeppni hvetur rannsóknin til þess að kanna nýjar aðferðir til að auka frammistöðu liðsins og hámarka samskipti manna og gervigreindar.

